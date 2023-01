Woumense Driekoningen schenken 200 euro aan school in Kameroen

Op zaterdag 7 januari trokken meer dan twintig koningen op pad om alle Woumenaars een geschenk aan te bieden.

“Naast de koekjes en het snoep mochten de Balthazars, Melchiors en Gaspars ook 200 euro in ontvangst nemen”, vertelde secretaris Kristel Sucat-Voet. Dit bedrag wordt integraal geschonken aan Woumenaar Nadege, die daarmee een school in haar vaderland Kameroen steunt. De Gezinsbond afdeling Woumen was heel blij dat deze namiddag opnieuw een succes werd voor de bewoners van het dorp, de kinderen en de mensen in Kameroen. (SD)