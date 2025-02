Workshops scherpen digitale vaardigheden aan

In de bibliotheek ging een reeks workshops van start die inwoners beter op weg moeten helpen in de digitale wereld. Afgelopen dinsdag en vandaag donderdag startte een sessie over internetverbindingen op de smartphone. Op dinsdag 25 en donderdag 27 maart volgt een nieuwe les, dit keer over het beheren van persoonlijke data. Op dinsdag 6 en donderdag 8 mei kan je een workshop volgen over belangrijke apps als 112, 4411, Seety en Hoppin, Geocaching en Adventure Lab. Alle workshops vinden plaats van 14 tot 16.30 uur. Je kan bij elke workshop kiezen of je op dinsdag of donderdag komt, want het is telkens dezelfde workshop die wordt gegeven. Info en inschrijven: www.gistel.be (TVA/foto PM)