Gospelkoor Sonore organiseert eind januari en begin februari drie workshops rond new age muziek.

“Iedereen vanaf zestien jaar kan eraan deelnemen”, zegt dirigent Johan Delaere. “Tijdens deze workshops maak je kennis met heerlijke nummers van onder meer Enya, Vangelis en Jenkins, songs in meerstemmige koorbewerkingen. Een mix van klassieke muziek, jazz en folk, in een rustige en kalmerende sfeer. Omgaan met een goede ademhaling en stressverlagend zingen staan centraal tijdens die workshops.”

De workshops zijn gratis toegankelijk. Wie wil deelnemen, komt best naar de eerste workshop, op donderdag 18 januari om 20 uur in de Prizma Middenschool. Achteraf instappen is ook mogelijk. De twee volgende workshops vinden plaats op 25 januari en 1 februari. Het is wel aangeraden je vooraf in te schrijven via de website www.koorsonore.be. (IB)