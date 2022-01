Workshop Darts met Eric Clarys

Dankzij de uitzendingen op VTM2 kent de dartsport heel wat bijval. Veel mensen hebben een professioneel dartbord hangen en oefenen zich te pletter om ook een triple 20 of 180 te ‘smijten’.

Zo gemakkelijk is dat niet en dat heeft Oostendenaar Peter Desnerck aan het denken gezet. Hij zocht contact met voormalig Belgisch kampioen, Eric Clarys, die, als co-commentator op VTM2, had laten weten dat hij wel zin had om via workshops nieuw dartstalent te ontdekken.

Eric Clarys, bekend als The Sheriff, ging meteen akkoord met de voorstellen van Peter Desnerck. Op zaterdag 26 februari komt hij naar Oostende om een workshop darts te begeleiden en de techniek van de deelnemers te optimaliseren. De workshop gaat door in OC De Ballon, Mansveldstraat Oostende. In groepjes van vier kan getraind worden tussen 14 en 18u. Je ontvangt de nodige tips en tricks om je techniek aan te scherpen en te verbeteren.

Om de aangeleerde technieken in de praktijk om te zetten, volgt er na de workshop een darttoernooi, dat ook openstaat voor niet-deelnemers aan de workshop.

“Door de dart liefhebbers samen te brengen, hopen we achteraf met enkele mensen een nieuwe dartsclub op te richten en eventueel een competitie op te starten”, zegt Peter Desnerck. “Deelnemen aan de workshop kost 10 euro. Tickets kunnen gekocht worden in Café ’t Verschil, E. Moreauxlaan 101, ofwel online via de ticketsite Eventbrite. Deelnemen aan het toernooi kost 5 euro.”

Alle info en links naar de tickets kunnen gevonden worden via het event op Facebook: ‘Dartsexperience met Eric Clarys’.