Wordt Valentine de West-Vlaamse kandidate voor Miss België 2023?

Valentine De Mits (20) woont al haar hele jonge leven in Kuurne. Ze is jong, mooi, vriendelijk, verstandig, en vooral zeer actief in de verpleegkunde. In september start ze met haar tweede bachelorjaar aan de Vives Hogeschool in Kortrijk. Tijdens de weekends en in de vakantie werkt ze nu al graag in het WZC Heilige Familie in Kuurne.

“Ik woon zelfstandig en werk graag in de zorgsector. Mijn vrije tijd gebruik ik om ervaring op te doen. Ik wil later graag thuisverpleegkundige in Kuurne worden”, vertelt de enthousiaste Valentine.” Op de vraag waarom ze meedoet aan de missverkiezing vertelt ze glimlachend: “Ik wil wat meer zelfvertrouwen. Tijdens de verkiezingsactiviteiten zal ik echt proberen ook helemaal mezelf te blijven.”

20 West-Vlaamse meisjes

Ze schreef zich in en werd onmiddellijk uitgekozen uit de talrijke West-Vlaamse kandidaten. Naast haar werden er nog 20 andere meisjes verkozen uit onze provincie. Eens die titel binnen zou zijn, kan ze meedingen naar de titel van Miss België.

Valentine doet nog een oproep: “Willen jullie stemmen voor mij? Dat kan nog tot eind augustus op de website. Als mensen mij nu al graag eens vragen om een acte de présence te doen bij een activiteit, een festiviteit, een opening of iets anders, mogen ze mij altijd contacteren. Ik zal dat nu al met veel plezier doen, met dank voor wat extra stemmen”, lacht ze. (ADM)

Stemmen kan via: https://app.missbelgium.be/vote/Provinciaal2023/MWV09 of via sms MWV09naar 6665.