Wordt Sharissa de nieuwe Prinses Carnaval van Poperinge?

De Roeselaarse Sharissa Verbrugge (23) waagt zich op vrijdag 14 maart aan de Prinses Carnaval-verkiezing in Poperinge. De Orde van de Feestneuzen organiseert de verkiezing in zaal Maeke Blyde. “Ik ben verliefd op Poperinge, dus wil ik hier Prinses Carnaval worden”, zegt Sharissa vastberaden.

Carnaval zit in het bloed van de familie Verbrugge. “Mijn tweelingzus Sharaya is running mate van Tiebe, die kandidaat Prins Carnaval is. Mijn oudste zus Sharon is Prins Carnaval van Roeselare, prins carnaval Alexandra XXXVIII”, legt Sharissa uit. In Roeselare wordt er enkel een Prins Carnaval verkozen. Vrouwen en mannen kunnen zich kandidaat stellen om de overwinning binnen te halen en krijgen daarna de titel Prins Carnaval Alexander of Prins Carnaval Alexandra. “Mijn vriend Yentl is geboren en getogen in Poperinge. Zijn vader is Prins Carnaval Wim Decrock en zijn plusmama is Prinses Carnaval Griet(je) Defever.” Sharissa is lid van de Poperingse carnavalsvereniging De Orde van de Flodders. Ze hoopt het kroontje en de scepter te mogen overnemen van Prinses Davina.

Verliefd op Poperinge

“Twee jaar geleden was ik hofdame van Griet en was mijn oudste zus Sharon kandidate Prins Carnaval. Ik had de smaak te pakken en de kriebel was er ook wel om mij kandidaat te stellen. Ik ben verliefd geworden op Poperinge en daarom wil ik ook Prinses Carnaval worden van de Hoppestad”, zegt Sharissa vastberaden. “De voorbereidingen lopen goed en we zitten op schema. Ik hoop dat we op de verkiezingsavond veel leute en plezier mogen beleven. Daarnaast hoop ik ook dat veel mensen zullen afzakken naar de Maeke Blyde zaal en op mij zullen stemmen.”

75 procent

De verkiezing Prinses Carnaval wordt op vrijdag 14 maart georganiseerd. De deuren openen om 19.33 uur. Sharissa is de enige kandidate, maar van de overwinning is ze niet zeker. De avond zelf moet Sharissa 75 procent als eindtotaal zien te halen om Prinses Carnaval te worden. “Op de verkiezingsavond is er een voorstellingsproef, een muzikale improvisatieproef en een stunt. Ook de kaartenverkoop telt mee voor het eindtotaal. Elk segment staat op 100 punten en het gemiddelde wordt haar eindtotaal. Er kan gestemd worden vanaf het moment dat onze deuren en stemmen is mogelijk tot na de muzikale show”, zegt Evelyne Devos, voorzitster Orde van de Feestneuzen, de organisatie achter de Prinses Carnaval-verkiezing. “Het is moeilijk om kandidaten aan te trekken en dat is jammer. Mensen zijn soms wat afgeschrikt, maar dat is helemaal niet nodig. We zijn dankbaar dat Sharissa haar kans waagt. Ze is een leuke en goede kandidate, en het wordt ongetwijfeld een fijne avond.” Een ticket kost 5 euro en kan worden verkregen bij kandidate Sharissa