Wordt Oostende zondag overspoeld door betogers?

Net zoals dat de voorbije weken op zondag in Brussel het geval was, wordt er komende zondag ook in Oostende betoogd voor de vrijheid. Organisator van dienst is Oostendenaar Kenny Decock (30). “We doen er alles aan om de betoging vreedzaam te doen verlopen.” De betogers zijn naar eigen zeggen tegen verplichte vaccinatie en het Covid Safe Ticket en willen zo een signaal geven naar de beleidsmakers.

Kenny Decock is al van november bezig met de organisatie van een mars door Oostende met als inzet: de vrijheid. Er wordt verzameld ter hoogte van de Sint-Petrus-en-Pauluskerk omstreeks 13 uur. Het vertrek is voorzien omstreeks 14 uur. “We hebben er alles aan gedaan om een vredevolle mars te organiseren”, zegt Kenny. “Wij zijn tegen geweld en zullen geen enkele vorm van geweld tolereren. Mensen die gemaskerd naar de mars komen worden meteen ook wandelen gestuurd.”

Er werd vooraf een parcours uitgestippeld. In Brussel werden her en der bepaalde zaken verstopt die dan later gebruikt werden als projectiel tegen de politie. “We lopen met een hoop mensen het volledig parcours vooraf af”, duidt Kenny. “We willen relschoppers geen kans geven. We willen in Oostende tonen dat er ook op een vredevolle manier betoogd kan worden.”

Vrijheid

Als we vragen waarom Kenny en zijn kompanen willen betogen, dan geeft hij maar één reden op: de vrijheid. “Er worden nogal dikwijls signalen gegeven alsof wij tegen het vaccin zouden zijn. Het zal wel degelijk nut hebben om gevaccineerd te worden, maar het mag geen verplichting zijn.”

“Iedereen moet de vrije keuze hebben om al dan niet gevaccineerd te worden. Net zoals iedereen de vrije keuze zou moeten hebben om te gaan en staan waar hij of zij wil. Dat wordt ons nu een beetje afgenomen. Mensen zijn dat beu.”

Ook het Covid Safe Ticket zorgt voor frustratie bij de organisatoren. “Niemand heeft het recht om bepaalde gegevens van mij te weten”, zegt Kenny daarop.

Recht op vrije meningsuiting

Volgens burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) werd de betoging wel degelijk aangevraagd en zijn alle formaliteiten daarvoor gedaan. “Er is al overleg geweest met de politie en alles is in orde”, zegt de burgemeester. “Wij gaan de betoging dus niet verbieden. Ik ben een liberale burgemeester en er is recht van vrije meningsuiting. We leven in een vrij land en dan kan ik dergelijke betogingen niet verbieden als de wet dat toelaat.”

“We gaan uiteraard wel de nodige maatregelen treffen om ieders veiligheid te garanderen. De politie zal daarvoor de nodige manschappen inzetten. Het enige wat ik als burgemeester wel wil vragen is om de maatregelen na te leven zoals die momenteel gelden. We verwachten geen duizenden aanwezigen op de betoging, maar dat kunnen er al snel een paar honderd zijn. Dan is de nodige afstand wel aangewezen zoals de wet dat voorschrijft. En zeker bij mensen die niet gevaccineerd zijn, vragen wij om het mondmasker te dragen. Voor de rest mogen die mensen hun mening op een vredevolle manier uiten.”

