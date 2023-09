Wordt Kortrijkse Naomi (21) Belgium’s Next Top Model?

Op vrijdag 15 september start Streamz de uitzendingen van ‘Belgium’s Next Top Model’. Twintig modellen staan daarmee misschien aan het begin van een veelbelovende carrière. Ook de Kortrijkse Naomi Woldu waagt voorzichtig haar kans als model.

Naomi Woldu (21) heeft Eritrese roots, maar woont in Kortrijk waar ze opgroeide. Ze studeert psychologie aan de VUB, maar kreeg als tiener wel vaker te horen dat ze het met haar lange, slanke figuur vast wel kon maken als model. “Daar heb ik nooit werk van gemaakt, want ik ben nogal verlegen van aard”, glimlacht ze. “Bovendien ben ik dan wel 1,74 m lang, maar dat is eigenlijk nét iets te kort voor de catwalk. En ik liep wel eens een lokale modeshow links of rechts, maar niets professioneels.”

“Wil hier mijn verlegenheid leren overwinnen”

“Mijn omgeving moedigde me aan om deel te nemen aan Belgium’s Next Top Model, uit mezelf zou ik zoiets nooit gedurfd hebben. Ik besloot het er op te wagen, ook al om die verlegenheid van mij misschien wat te leren overwinnen.”

Kleppers in de jury

Over de opnames kan en mag Naomi niets kwijt, maar ze heeft in elk geval wel al wat meer zelfvertrouwen gekregen. “Het waren vermoeiende dagen”, blikt ze terug. “Vroeg opstaan, opnames opnieuw doen, al die mensen om me heen… Maar tegelijk vond ik het boeiend om te zien hoe het er op zo’n set en achter de schermen aan toe gaat.” In de jury van de wedstrijd zetelen kleppers uit de Belgische modewereld: Inge Onsea, designer en co-founder van Essentiel Antwerp, Tom Eerebout, stylist van onder meer Lady Gaga en Rita Ora, Tom Van Dorpe, oprichter van modellenbureau NOAH Mgmt en topmodel Hannelore Knuts. “Ik heb er uit geleerd dat ik meer moet durven. En het was in elk geval een mooie ervaring om al die leuke mensen te ontmoeten.”

En nu heeft Naomi de smaak te pakken. Ze heeft intussen een contract bij een modellenbureau, maar haar studies psychologie krijgen voorrang.

‘Belgium’s Next Top Model’ op Streamz, vanaf vrijdag 15 september