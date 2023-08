Wordt Knokke-Heist binnenkort overspoeld door frigoboxtoeristen in korte broek?

Al bijna 17.000 hebben op Facebook interesse getoond om op 26 augustus naar Knokke-Heist af te zakken in korte broek en met een frigobox. De oproep komt er na een reportage van de Nederlandse krant De Telegraaf.

In de reportage, die de krant maakte naar aanleiding van het succes van de televisiereeks Knokke Off. Twee dames maken daarin hun beklag over toeristen die met frigoboxen en in korte broek naar Knokke-Heist afzakken.

Of het facebookevent uiteindelijk zoveel volk naar Knokke-Heist zal lokken, is twijfelachtig, maar het wordt toch uitkijken naar zaterdag 26 augustus…