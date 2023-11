Wordt Kloen allereerste Ambassadeur voor Warm West-Vlaanderen? “Ons doel? Het leven van zieke kindjes beter maken”

Wie wordt de opvolger van Maaike Cafmeyer als West-Vlaams Ambassadeur? Dat komen we te weten op 29 november, maar die avond wordt ook een goed doel bekroond. KW gaat samen met de Provincie, Radio2 en Focus-WTV op zoek naar de allereerste Ambassadeur voor Warm West-Vlaanderen. In aanloop naar deze verkiezing stellen we elke week een van de zes genomineerde organisaties voor. Starten doen we met Kloen uit Roeselare. De vzw zet zich al sinds 2004 in voor heel veel verenigingen die zieke kinderen ondersteunen en kon in 19 jaar meer dan 700.000 euro wegschenken… “Kloen is springlevend.”

715.505,02 euro. Het bedrag dat Kloen in bijna twee decennia tijd kon wegschenken, doet Geert Deraeve (70) en zijn echtgenote Riet Vanhaverbeke (70) ook zelf duizelen. Toen hij in eind 2004 aan de wieg van Kloen stond, had de Roeselarenaar nooit durven dromen dat zijn geesteskind het zó goed zou doen. De vzw organiseert allerhande evenementen en initiatieven om kindgerichte goede doelen te steunen. “Kloen geeft vooral clowns die in ziekenhuizen of via de digitale weg zieke kinderen entertainen, een duwtje in de rug.”

De kiem van Kloen moeten we bijna twintig jaar geleden zoeken. Geert zat thuis te kijken naar het televisieprogramma Het leven zoals het is: het kinderziekenhuis. Daar bleek dat clowns in kinderziekenhuizen niet gesubsidieerd werden. “Ik was enorm aangegrepen door wat ik zag”, zegt hij. “En ik wilde iets doen.” Dat mondde uit in een massaspektakel van de percussieband Stroke in de Expohallen van Roeselare. “De avond leverde een mooie cheque van meer dan 20.000 euro op. Sindsdien is de trein nooit meer gestopt.”

Dokter Knuffel

De evenementen volgden elkaar in sneltempo op en werden alleen maar straffer. In 2007 was er een wereldrecordpoging voor de langste rij 10 eurocentjes ter wereld en een jaar later volgde een grootse clownparade doorheen het centrum van Geerts thuisstad, waarbij 1.452 clowns het vroegere record bijna verdubbelden en 45.000 euro in het laatje brachten. In 2015 vond dan weer de Kloen Musical plaats. en eind 2021 werd een versie van de Druivelaar, de legendarische scheurkalender, met Clown Kloentje opgefleurd. Ook toen ging de opbrengst integraal naar de goede doelen die Kloen vooruit wil helpen.

“Het allermooiste aan Kloen is dat we volledig draaien op vrijwilligers en elke euro naar onze goede doelen gaat”

Recent nog werd Dokter Knuffel in het leven geroepen. “Een gekke dokter die in ziekenhuizen de knuffels van kindjes helpt genezen. Zo’n passage zorgt voor verstrooiing én stelt de kinderen op hun gemak. Bij alles wat we doen, houden we ons motto altijd in het achterhoofd: Tover een lach op elk gezicht, en heel speciaal op dit van het zieke kind.”

“Die vlag dekt onze lading perfect”, aldus Geert. “Daarom hebben we ook Het Clownshuis helpen realiseren. Dit kan je perfect vergelijken met Bednet, al focust Het Clownshuis zich op ontspanning vanop afstand. Ons grote doel is om het leven van zieke kinderen net dat tikkeltje beter te kunnen maken.”

Veel vrijwilligers

Naast clowns in het ziekenhuis, via digitaal contact en de huisbezoekjes bij langdurig thuisblijvende zieke kinderen, staat Kloen ook klaar voor de Mucovereniging en Orka (Ouders van ReumaKinderen en -Adolescenten, red.). “We werken ook intens samen met Bubble ID, een initiatief van het centrum voor primaire immuunstoornissen van het UZ Gent om kinderen en volwassenen met een primaire immuundeficiëntie een stem te geven. Op die manier willen we ook sensibiliserend werken. En we zetten ons ook in voor clowns die mensen met dementie wat vertier brengen.”

“Weet je wat het allermooiste aan Kloen is?”, filosofeert Geert. “Dat we volledig op vrijwilligers draaien en elke verdiende euro aan onze goede doelen wordt geschonken. Daar ben ik erg trots op. We kunnen rekenen op de hulp van een tachtigtal vaste krachten en die hebben allemaal dezelfde missie: zich inzetten voor de vele kinderen die noodgedwongen in een ziekenhuis verblijven of hun leefwereld door een ziekte ingeperkt zien. Kloen is hen hier heel dankbaar voor.”

Koninklijke interesse

Die tomeloze inzet bleef ook bij het burgerinitiatief Be Heroes én bij het Koningshuis niet onopgemerkt. Eén van de jongste Kloenvrijwilligers, Marlies Verhelle, had de bal aan het rollen gebracht. Ze had Geert Deraeve als haar held genomineerd en het verhaal Geert van Kloen geschreven. Uit ruim 1.300 nominaties selecteerde Be Heroes vijftig verhalen en evenveel helden. Geert behoorde tot de gelukkigen en kreeg op de nationale feestdag een zitje tegenover de koninklijke tribune en op 19 september volgde nog ene audiëntie bij koning Filip. “We kregen de kans om een twintigtal minuten met koning Filip te praten”, geniet Geert nog na. “Een onvergetelijke ervaring en een mooie erkenning. Hij was ook oprecht geïnteresseerd en was onder de indruk van wat wij met Kloen elke dag opnieuw doen.”

“Dat mag je letterlijk nemen, want ik ben iedere dag toch wel enkele uurtjes met onze organisatie bezig. Altijd met een brede glimlach, want ik weet aan wie ik mijn energie geef. Wij zijn een goed doel voor andere goede doelen. De afgelopen twee decennia hebben we minstens veertig verschillende organisaties kunnen ondersteunen. Mooi, toch?”

De nominatie voor Ambassadeur voor Warm West-Vlaanderen aanvaarden ze bij Kloen met open armen. “Een prachtige erkenning”, geniet Geert. “Voor iedereen die achter onze organisatie staat. West-Vlaanderen bulkt van de goede doelen, aan ons om die mee springlevend te houden. Net als Kloen zelf. Volgend jaar mogen we onze twintigste verjaardag vieren. Hopelijk met een ambassadeurschap op zak.”