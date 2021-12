Word zen bij Belevingskapper Martin

Sinds eind november heeft Roeselare er een nieuwe en unieke troef bij. Martin Willeboer (34) heeft in het centrum zijn eigen zaak, “Belevingskapper Martin” opgericht. “Hier vind je gezelligheid, huiselijkheid en rust”, zegt hij.

Nadat Martin Willeboer (34) uit Nederland een zevental jaren in een kapsalon in Kortrijk actief is geweest, vond hij dat hij genoeg ervaring had opgedaan om eindelijk zijn droom te realiseren en zijn eigen zaak te starten. Wanneer hij een pand ontdekte in de Hendrik Consciencestraat in Roeselare, was hij meteen verkocht en heeft het dan ook nog de dag zelf gekocht. Meer dan twee jaar heeft het Martin en zijn partner Bart gekost om het pand te renoveren. “De renovatiewerken waren nogal extreem”, lacht Martin. “Het heeft ons dan ook ongelooflijk veel tijd, geld en energie gekost, maar we zijn heel erg tevreden met het resultaat. Je ziet aan de gezichten van voorbijgangers dat ze nieuwsgierig en positief verrast zijn.”

Ik ben hier echt gelukkig en ik hoop dat anderen dit ook ervaren

Martin wou niet gewoon een kapsalon openen. Er is dan ook een reden waarom hij zijn zaak ‘Belevingskapper Martin’ noemde. “Om te beginnen is het interieur allesbehalve doorsnee”, vertelt hij. “We hebben er bewust voor gekozen om met speciale en duurzame materialen te werken en de zaak staat ook vol planten en bloemen. Daarnaast heb ik, in plaats van gewoon de radio aan te zetten, een playlist gemaakt met loungemuziek. Klanten zullen hier noch hectische muziek noch het nieuws te horen krijgen. Dat was een weloverwogen beslissing, want mijn bedoeling is om een ‘happy place’ te creëren, waar iedereen welkom is en waar het gezellig, huiselijk en rustig is.”

Bar en binnentuin

“Bovendien is er ook een bar en een binnentuin voorzien. Klanten kunnen dus iets drinken en als het mooi weer is, kan ik buiten werken én van de zon genieten. Voor mij is het hier een tweede thuis. Ik voel me hier echt gelukkig en ik hoop dat andere mensen dat ook ervaren. In ieder geval doe ik er alles aan om de klanten de dagelijkse sleur en alle negatieve dingen even te vergeten. Ze krijgen hier de kans om een ogenblik aan alles te ontsnappen en om helemaal zen te worden.”

Man/woman/X

Het onderschrift ‘Man/Woman/X’ duidt er trouwens op dat iedereen welkom is. “Het maakt niet uit wie je bent”, zegt Martin. Op woensdagavond werkt hij tot 22 uur, speciaal voor de mensen die overdag geen tijd hebben. De ruimte boven het kapsalon zullen Martin en Bart binnenkort wellicht verhuren op booking.com. Dat kan voor een weekendje, voor vergaderingen of voor een andere gelegenheid. (SM)

Info: www.belevingskapper.be, 051 86 56 79, martin@belevingskapper.be Facebook: Belevingskapper Martin