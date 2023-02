Word vrijwilliger in buurthuis

In de voormalige dokterswoning Baert aan de Kortrijksestraat in Ardooie bouwt woonzorgcentrum BEN een buurtwerking uit. Wat vroeger De Loods heette, is nu omgedoopt tot buurthuis BEN. En om de werking te verstevigen, is men op zoek naar een aantal nieuwe vrijwilligers die er als gastheer of gastvrouw willen meewerken.

In het buurthuis kan iedereen terecht voor een gezellige babbel met andere bezoekers. Er wordt elke werkdag een warm middagmaal aangeboden. Met deze dagelijkse kost wordt een nieuwe service aangeboden Je kunt er terecht voor een babbel, een luisterend oor, een partijtje kaart, een creatief moment en er is een breiclub van start gegaan. Elke werkdag tussen 11 en 13 uur kun je in het buurthuis samen komen eten. “Je kunt er aan een minimale prijs een maaltijd komen eten in gezelschap van andere bezoekers”, zegt directeur Renaat Lemey. Van 13 tot 17 uur is er de namiddagwerking. Ook daarvoor zijn er vrijwillige handen nodig, onder meer voor de afwas en het maken en serveren van een kopje koffie. Het buurthuis is tevens een meerwaarde voor de vrijwilligers die ze nog steeds zoeken. “Het is een sociaal engagement. Je blijft actief en het voelt nuttig aan. Je betekent iets voor een ander. En we bieden je de gratis koffie aan bij de warme maaltijd”, horen we van Rebecca en Marieke, de verantwoordelijken.

Interesse?

Wie interesse heeft om als gastheer of gastvrouw mee te werken, kan info inwinnen in het buurthuis in de Kortrijksestraat. Of kijk even op de website. (JM)