Word peter of meter van een straattuin in Kortemark: “Buurtbeheer stimuleren”

Als inwoner kan je voortaan alleen of in groep het peter- of meterschap op je nemen van een straattuintje: een plantvak langs de kant van de openbare weg, vooral in het centrum van de gemeente, waarin rond een boompje ook lage beplanting staat. Als peter of meter zorg jij ervoor dat dit netjes onderhouden, gewied en bewaterd wordt.

“Warmere zomers, meer hittegolven, maar ook verharding van de bodem: het zijn allemaal factoren die – zeker in zones met veel dichte bebouwing – zorgen voor hitte-eilanden”, aldus schepen van milieu Lynn Vermote (Zeker 8610). “De temperatuur is daar nog iets hoger en blijft er ook langer hangen, omdat afkoeling moeilijker lukt. Dat zorgt dan weer voor minder comfort en gezondheidsproblemen bij de bewoners. Kortemark pakt daarom heel wat boomspiegels aan in de verschillende dorpskernen. De plantvakken rond bomen worden onthard en bijvriendelijker gemaakt. Van die aanpassing wil de gemeentelijke milieudienst gebruik maken om inwoners de kans te geven zo’n straattuin zelf te onderhouden. Zo stimuleren we buurtbeheer en kunnen mensen met groene vingers, die misschien niet over een eigen tuin beschikken, daar terecht.”

Infoborden

“Elke inwoner of groep inwoners, vereniging of bedrijf uit onze gemeente kan het beheer van een straattuin aanvragen via het formulier op de gemeentelijke website of via de milieudienst. Zijn er meerdere kandidaten voor één specifiek plantvak, dan krijgt de eerste aanvrager voorrang. Je hoeft zelf niet in de straat van het plantvak te wonen. We zullen de straattuinen met een meter of peter aanduiden met een infobord. De vrijwilligers onderhouden de lage beplanting en ze zorgen voor water wanneer nodig. Onkruidbestrijdingsmiddelen en bemesting kunnen we niet toestaan. In zo’n straattuintje is het ook niet toegelaten om huisdieren te houden. De peters of meters mogen ook geen eigen ornamenten en omheining plaatsen. De gemeente zorgt voor de nodige aanplanting”, besluit schepen Vermote.