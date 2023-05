Woonzorggroep GVO organiseert verbindende fietstocht: “Zorgpeloton brengt alle personeelsleden samen”

Op zaterdag 6 mei pakt de woonzorggroep GVO uit Tielt uit met De Ronde van GVO. De tien woonzorgcentra van de groep, waaronder ook wzc Samen Tielt, worden op die dag door middel van een grote fietsronde maar ook door kleinere rondes met elkaar verbonden. De opbrengst gaat naar de Alzheimer Liga Vlaanderen.

“Vanuit het wzc Samen site Tielt wensten we ons steentje bij te dragen”, opent Hilde Van den Wyngaert, directeur van de campus Tielt. “Dit om meer bekendheid te geven aan onze unieke zorgploegen. In de eerste plaats wordt het een unieke fietshappening met één grote ronde en vijf kleinere rondes. Zowel de grote ronde als de kleinere verbinden de tien woonzorgcentra die deel uitmaken van GVO met elkaar.” Op 6 mei zal er meer dan alleen gefietst worden. Elk woonzorgcentrum van de woonzorggroep GVO zal die dag ook allerhande activiteiten organiseren voor jong en oud. “Op de parking van ons woonzorgcentrum voorzien we in de namiddag onder meer een springkasteel en grime voor de kinderen. Voor onze bewoners en hun familie organiseren we eveneens een stadswandeling. Een duofiets zal ter beschikking staan van de families en vrienden om een fietstochtje met de bewoner te maken in Tielt”, blikt Hilde Van den Wyngaert vooruit.

“De keuze voor de naam Zorgpeloton ligt voor de hand”, aldus de directrice van de Tieltse campus. “Het is de naam die we voortaan zullen gebruiken om alle medewerkers van onze woonzorgcentra te benoemen. Het staat voor verbinding over alle huizen heen en het is ook de bedoeling om toekomstige medewerkers aan trekken onder het motto Versterk het Zorgpeloton. De naam en het bijpassende logo werden gekozen omdat onze werking eigenlijk heel sterk lijkt op die van een wielerploeg.”

Live in de Ronde

Om reclame te maken voor het fietsevenement, ging een delegatie van wzc Samen Tielt alvast ludiek reclame gaan maken langs het parcours van de Ronde van Vlaanderen. “Het hoofdkantoor van de woonzorggroep GVO gaf aan de 10 woonzorgcentra de uitdaging om met het Zorgpeloton live in beeld te komen tijdens een wielerklassieker. Met een aantal collega’s hebben we beslist hierop in te gaan en ons op te stellen langs het parcours aan de Ringlaan met een banner. Op die manier geven we ook meer ruchtbaarheid aan deze campagne.” De insteek is ook om de openstaande vacatures in de spotlight te zetten. “Het Zorgpeloton is altijd op zoek naar nieuwe ploegmaten. Dus ben jij een gepassioneerde zorgkundige of verpleegkundige met een hart voor ouderen of een krak in logistiek in de zorg, bekijk dan zeker onze vacatures en solliciteer voor jouw plekje in het team”, besluit Hilde Van den Wyngaert. (Kenny Martens)

www.derondevan.gvo.be.