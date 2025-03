Woonzorgcentrum Wieltjesgracht zet vrijwilligers in de bloemetjes

In woonzorgcentrum Wieltjesgracht in Ieper werden de vrijwilligers bedankt met een leuke attentie, drankjes, hapjes en een foodtruck. “We zijn dankbaar dat onze zeventigtal vrijwilligers zich inzetten voor de bediening in de cafetaria, de naaigroep, de bedeling van ‘Uze Gazette’ en nog zoveel andere zaken”, vertelt Sofie Gillioen, verantwoordelijke ergo-vrijwilligerswerking. “Het jaar door staan ze ook paraat voor heel wat activiteiten die voor de bewoners georganiseerd worden.” Op de foto zien we de vrijwilligers met directeur Delphine Lemahieu en ergotherapeut Sofie Gillioen. (foto EG)