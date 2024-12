Woonzorgcentrum Sint Vincentius verkoopt treintickets aan 5 euro, een drankje inbegrepen, voor De Warmste Week

Woonzorgcentrum Sint Vincentius uit Kortrijk lanceerde een uniek project: Treincoupé. De treincoupé bestaat uit authentieke materialen en werd gerealiseerd door leerlingen van het PTI Kortrijk Campus Techniek & Design en de Kortrijkse firma Pendulum. Je kan een (fictief) treinticket aan 5 euro kopen voor de Warmste Week: een ticket tegen eenzaamheid. De treincoupé wordt vanaf begin 2025 een vaste ontmoetingsplaats voor de bewoners.

Treincoupé is het resultaat van het uitwerken van een conceptidee aangebracht door Sandra Fioen, coördinator Ethiek & Dementie in Sint Vincentius. “We zochten partners voor dit project, zoals de leerlingen van Textielontwerp en Prototyping van PTI Kortrijk en de firma Pendulum die producten op maat ontwikkelt voor de zorgsector. Toen de treincoupé werd geleverd zagen we direct de mogelijkheden om iets te doen voor de Warmste Week”, zegt Sandra. “Eenzaamheid raakt ons allemaal, ook onze bewoners. We geloven dat kleine acties een grote impact kunnen hebben, daarom zetten we ons uniek project, de Treincoupé, in voor de Warmste Week en het Vlammen tegen eenzaamheid.” Je kan een (fictief) treinticket aan 5 euro kopen voor de Warmste Week: een ticket tegen eenzaamheid. Aan het ticket hangt een bonnetje van 2,50 euro voor een drankje in de treincoupé. “Als herinnering wordt er een foto gemaakt die de bezoekers mogen meenemen.”

Veel herinneringen

Achter het idee van de treincoupé zitten verscheidene doelstellingen. “Het is een unieke ruimte. Voor bewoners die niet meer kunnen reizen willen we het gevoel van een echte treinreis nabootsen. Door gebruik van realistische beelden en geluiden op het scherm creëren we een levensechte reiservaring en -beleving”, vertelt Sandra. “Een treincoupé roept herinneringen op aan vroegere treinreizen. Het helpt de bewoners om verhalen en ervaringen te delen, wat zowel emotioneel als geestelijk stimulerend is. Voor bewoners die onrustig of doelloos rondwandelen biedt de coupé een kalmerende en interessante omgeving. De treincoupé fungeert ook als een ontmoetingsplek waar bewoners kunnen vertellen, samen herinneringen ophalen, levensverhalen delen met andere bewoners en medewerkers.” Bewoner Bernard was een fervent treinreiziger. “Ik werkte 35 jaar bij het ministerie en dat was elke dag de trein heen en terug naar Brussel Noord. Op de duur heb je alles gezien, dorpjes ontdekt, kerktorens herkend, want je hebt veel tijd om rond te kijken en ook veel tijd om met mensen te babbelen. De treincoupé herinnert mij daaraan. Veel herinneringen komen zo weer bovendrijven.”

Kortrijk-Poperinge heen en terug

“Vanaf 2025 wordt deze treincoupé ingezet om ouderen, al dan niet met dementie, laagdrempelig een plaats tot ontmoeten en rust te kunnen brengen door de gekende materialen. De coupé is gemaakt uit authentiek treinmateriaal. De TV in de coupé is misschien een upgrade in vergelijking met de oude treincoupé maar zorgt ervoor dat we beelden kunnen brengen op maat van onze reiziger”, vertelt Sandra. Zo zie je bijvoorbeeld op het tv-scherm het landschap en de gemeenten langs de rit Kortrijk-Poperinge heen en terug. De leerlingen van het PTI hebben het oud treinmateriaal mooi opgekuist en opgefrist en een maquette gemaakt. Vrijwilligers van Sint Vincentius en Rotaract Kortrijk hebben via acties en inzet cruciale financiële steun geboden. En onze directie Eveline Breye gelooft sterk in de kracht van het netwerk over de grenzen van sectoren heen en innovatieve ideeën van harte steunt: een mooie samenwerking tussen ouderenzorg, onderwijs en de ‘privé’.”