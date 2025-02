Woonzorgcentrum Samen zet Simonne in de bloemetjes voor 100ste verjaardag

Tielt heeft er een eeuwelinge bij. In de nieuwbouw van wzc Samen in de Krommewalstraat werd vrijdag namelijk de honderdste verjaardag gevierd van Simonne Bogaert.

Simonne werd geboren in Assebroek op 22 februari 1925. Ze bleef er ook nagenoeg haar hele leven wonen. Zij was huisvrouw en zorgde voor de kinderen. Haar man, wijlen Richard Hautekeete, werkte in de bouw. Het koppel bracht drie dochters groot. De twee jongste dochters waren een tweeling. Zij zorgden op hun beurt voor zes kleinkinderen. Tot negen jaar geleden woonde ze nog alleen thuis in Assebroek, maar omdat er eerst een plaatsje vrij kwam in het Tieltse wzc verhuisde ze naar Tielt. “Ze vond het hier zodanig goed dat ze besloot om hier te blijven”, legt kleinzoon John Minne uit. Ook hij heeft trouwens een tweelingbroer.

Hij omschrijft zijn grootmoeder als een heel zorgzame vrouw. “Terwijl mijn grootvader uit werken was, zorgde ze thuis voor de kinderen. En later zorgde ze ook goed voor de kleinkinderen. Ze is een huismus en kon enorm genieten van bloemschikken, maar ik herinner me dat ze toch ook vaak met ons ging wandelen. Het geheim van haar leeftijd? Af en toe een glaasje porto. Altijd rode. Geen witte.” Al is de gezondheid en het geheugen van Simonne de laatste jaren wel wat achteruit gegaan. “Haar oudste dochter was eerder al overleden, maar in de loop van 2019 en 2020 heeft ze op amper een jaar tijd afscheid moeten nemen van haar twee jongste dochters. En dat had toch een impact.” (SV)