Woonzorgcentrum Ons Geluk uit Oostende onder verhoogd toezicht

Het departement Zorg heeft woonzorgcentrum Ons Geluk in Oostende onder verhoogd toezicht geplaatst. Onder andere verschillende tekorten in de zorg en tekorten aan medicatie zouden aan de basis liggen van de maatregel.

Op 9 augustus vond er in het wooncentrum in de Westlaan in de wijk Raversijde een inspectie plaats door Zorginspectie. Die bracht verschillende tekorten aan het licht. Diezelfde dag werd het woonzorgcentrum aangemaand om te voldoen aan de erkenningsvoorwaarden die door Vlaanderen gehanteerd worden.

Geen permanentie

Er zouden onder andere verschillende tekorten zijn in de zorg. Zo kon er niet aangetoond worden dat de nodige hulp geboden wordt bij de dagelijkse verzorging van de bewoners van het woonzorgcentrum. Ook de zorginstructies worden niet altijd in de praktijk uitgevoerd. Daarnaast zijn er volgens het rapport ook heel wat tekorten rond medicatie. Er zou ook geen 24 uur per dag permanentie aanwezig zijn en tot slot is er een tekort aan medewerkers. Verder zijn er nog wat tekorten in het inspectieverslag.

Remediëringsplan nodig

Het woonzorgcentrum ligt op wandelafstand van de zee en telt 95 bewoners verdeeld over twee campussen: Morgenster en Avondster. Ons Geluk is een kleinschalig woonzorgcentrum binnen de groep Care Ion. Het woonzorgcentrum heeft nu vijftien dagen de tijd om een remediëringsplan in te sturen bij het departement. Voor elk tekort uit het verslag moet het woonzorgcentrum acties omschrijven die ze gaan nemen om de tekorten op te lossen. Het departement moet dan nagaan of de acties voldoende zijn. Om tot een oplossing te leiden. Stuurt het woonzorgcentrum geen remediëringsplan, dan dreigen verdere sancties.