Woonzorgcentrum Huize Zonnelied dankt zijn bijna 100 vrijwilligers

De vrijwilligers van woonzorgcentrum Huize Zonnelied kwamen samen voor de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst. De vrijwilligerswerking ontstond onder impuls van Zuster Donche, die een koor oprichtte om de eucharistievieringen op te luisteren. In de loop van de jaren werden de vrijwilligers ook betrokken in het woonzorgnetwerk in het rusthuis, het buurtzorghuis, het dagverzorgingscentrum en het buurtrestaurant. De 95 vrijwilligers helpen bij wandelingen, in de cafetaria, de livingwerking, de ondersteuning van grote activiteiten en het vervoer van de gebruikers van het dagcentrum en het buurtzorghuis. Op foto een groot deel van de vrijwilligers samen met directie Nathalie Caron, Griet Vermeulen, coördinator wonen en vrijwilligers, Nele Sticker, coördinator dagverzorging, Justine Leroy, verantwoordelijke sociale dienst en pastoraal medewerker Lucie Franssen. (foto EG)