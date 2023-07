Woonzorgcentrum Hardoy in Ardooie biedt opvang voor kinderen van personeelsleden

Kinderopvang in de vakantieperiode is voor een aantal ouders een periode van zorgen voor een aangepaste kinderopvang. Ook voor tal van personeelsleden van het woonzorgcentrum Hardoy in Ardooie.

Maar de directie snelt ter hulp. “Kinderen uit de buitenschoolse kinderopvang komen tijdens het schooljaar of tijdens de vakanties wel eens op bezoek om samen met onze bewoners voor wat vermaak te zorgen. Voor de kinderen is onze residentie dan ook een leuke plek om er te zijn. En waarom kan dit niet in de zomervakantie om ons personeel te ontlasten van de zorg voor kinderopvang?”, vraagt Barbara de Poorter zich af.

Hardoy biedt dan ook de mogelijkheid aan de personeelsleden om de schoolgaande kinderen vanaf de kleuterleeftijd op te vangen in het woonzorgcentrum. “Deze opvang is gratis en wie het wenst kan eveneens mee genieten van een warme maaltijd of een vieruurtje. We zijn ook heel flexibel en organiseren deze kindvriendelijke en personeelsvriendelijke opvang in functie van de noden van het personeel”, zegt directeur Barbara De Poorter.

Meerwaarde

Enkele jobstudenten zorgen met de ondersteuning van het animatieteam van Hardoy voor de animatie. Er zijn knutselmomenten, ze worden ingeschakeld bij de verwelkoming van nieuwe bewoners en ook het zwembad van het centrum is een aardig plekje waar ze graag vertoeven.

“Ook het intergeneratieaspect is een heerlijke meerwaarde met dit initiatief. Onze bewoners genieten van de aanwezigheid van dit jonge geweld. Eveneens vinden de kinderen het leuk om betrokken te worden in de animatie. Kortom: een geslaagd initiatief voor de ouderen en de kinderen, maar ook voor het personeel.” (JM)