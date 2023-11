Woonzorgcentrum ‘H. Familie’ in Deerlijk heet nu ‘De Gavermeersen’

Op maandag 20 november werden de naamsveranderingen in het woonzorgcentrum functioneel. De sinds 1905 gebruikte naam ‘Heilige Familie’ is voortaan ‘De Gavermeersen’.

Sinds een half jaar is Tom D Clercq directeur van het wzc. “In 1905 kregen de kloosterzuster van Lendelede de opdracht in Deerlijk met een tehuis voor bejaarden te starten. Meer dan een eeuw stonden de zusters mee in voor de leiding en de dagelijkse gang van zaken.”

De oude gebouwen en kapel ondergingen tussen 1960 en 1985 een vernieuwing. In 2012 werden de plannen voor een volledig nieuw woonzorgcentrum, op dezelfde locatie, werkelijkheid en volgde een lange bouwperiode. Ondertussen waren de eerste assistentiewoningen gerealiseerd. Tom De Clercq: “In 2015 konden de eerste bewoners naar de nieuwbouw en twee jaar later was het geheel klaar. Er kwamen ook 16 nieuwe assistentiewoningen.”

In de zoektocht naar een nieuwe naam deed de beheerraad een beroep op de heemkundige kring. “’De Gavermeersen’ verwijst naar de nabijgelegen Gavers en voor elke afdeling werd de naam van een Deerlijks bos of stuk natuur, al dan niet historisch, gekozen. Zo o.m. Biebos, Zonnebos, Sparrebos, Kleine Gavers. Wij willen hiermee ook onze verbondenheid met de gemeente extra in de verf zetten.”

Tuin en speelplein

De directeur laat even in zijn kaarten kijken voor de nabije toekomst. “In het kader van de lokale verankering wordt de voortuin bij ons wzc herschikt met een tuin en zelfs een speelpleintje. Ons contactblad gaat vanaf 2024 tweemaandelijks in plaats van maandelijks en wij zetten voor de familie en kennissen van onze bewoners meer in op de sociale media. Een evolutie die wij niet uit de weg gaan.”

Het nieuwe logo kwam er na overleg met de bewoners- en familieraad. “Ook nog meegeven dat voortaan elke afdeling of dienst rechtstreeks te bereiken is. Op zondag 17 maart is er een grote opendeurdag gepland is met rondleidingen in het hele complex van ‘De Gavermeersen’.

(MVD)