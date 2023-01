Woonzorgcentrum Dunecluze in Koksijde breidt uit

Donderdagmiddag werd de symbolische eerste steen gelegd voor de nieuwbouw die woonzorgcentrum Dunecluze flink zal uitbreiden met 24 wooneenheden. Voor dit Design & Build-dossier sloegen bouwonderneming Vandenbussche uit Aalter en AIKO Architecten & Ingenieurs uit Maldegem in het voortraject de handen in elkaar.

Voor Bejaardenzorg KEI realiseert bouwonderneming Vandenbussche de uitbreiding van het woonzorgcentrum Dunecluze in Koksijde, in samenwerking met AIKO Architecten & Ingenieurs. De studiedienst van Vandenbussche werkte het dossier uit in BIM (= Bouw Informatie Management, wat staat voor digitaal samenwerken in de gebouwde omgeving). Het BIM-model wordt ook in de uitvoering zo verdergezet.

Het project werd gestart halfweg september en in december zorgde het bouwbedrijf Vandenbussche voor een primeur. In Koksijde werd op de werf van wzc Dunecluze voor het eerst een mobiele topografische robot of BIM-printer succesvol ingezet. Deze robot kan autonoom details van digitale tekeningen op ware grootte en precies tot op de millimeter op een vloer uittekenen. Als alles naar plan verloopt is het nieuwe gebouw klaar in januari 2024.

Modern en eigentijds

Burgemeester Vanden Bussche kijkt uit naar het eindresultaat: “Wzc Dunecluze bestaat dit jaar al 12 jaar. Onze gemeente had natuurlijk nood aan een modern en eigentijds woonzorgcentrum. Omdat er veel senioren in onze gemeente wonen, moeten we daar ook op voorzien zijn. En Dunecluze voorziet perfect in die behoefte om onze inwoners een fijne oude dag te bezorgen. Ik ben directeur Jan Nagels en zijn team dan ook heel dankbaar dat zij zich elke dag voor de volle honderd procent inzetten voor hun bewoners. Een bloeiend woonzorgcentrum heeft natuurlijk ruimte nodig en daarom staan we hier vandaag.”

“Dunecluze wordt uitgebreid met 24 wooneenheden: kamers, assistentiewoningen en studio’s. Het huidige gebouw bestaat uit 96 eenpersoonskamers en zal dus met één klap 120 woongelegenheden tellen. Een klein dorp eigenlijk. Het einde van de werken is voorzien voor december van dit jaar en de firma Vandenbussche zorgt ervoor dat alle stenen perfect in elkaar passen. Het nieuwe gebouw zal even veel bouwlagen hebben als zijn oudere broer: een kelder, een gelijkvloers en drie verdiepingen.”

Ondergronds

Directeur Jan Nagels licht toe: “De uitbreiding van het woonzorgcentrum bestaat uit een ondergrondse kelder met grootkeuken inclusief afwasruimte en koelcellen. De keuken dient alleen voor de koude lijn, de warme lijn blijft in het KEI met dagelijks vervoer naar Dunecluze. In de kelder komt ook een grote ruimte voor het schoonmaakteam en één voor het team ergotherapeuten. Op het gelijkvloers komt er een inkomzone, leefruimte, kleedkamers voor personeel, eetruimte… Daarboven komen nog drie verdiepingen met in totaal 20 kamers en 3 assistentiewoningen. Twee afdelingen zijn specifiek bestemd voor bewoners met dementie. Een extra meerwaarde zijn de studio’s en enkele assistentiewoningen. De afdelingen voor bewoners met dementie werken volgens het principe van een huiselijke leefgroepwerking. Daar worden kleine groepen begeleid door een vaste leefmoeder of -vader. Elke verdieping heeft ook een eigen eet- en leefzaal met terras, kitchenette, verpleegpost en linnenbergingen. De uitbreiding wordt gebouwd aan het bestaande wzc, wat wil zeggen dat de bestaande zijgevel zal worden uitgebroken om daartegen aan te sluiten. Het feit dat het gebouw in gebruik blijft tijdens de werken en dat er een beperkte ruimte is op de werf, zorgt voor de grootste uitdagingen. Ook de omgevingswerken rondom de nieuwbouw behoren tot de opdracht en bouwbedrijf Vandenbussche voorziet nog enkele aanpassingswerken op het gelijkvloers van het bestaande woonzorgcentrum. Het volledige project wordt gerealiseerd met de ‘Wij Trekken Uw Plan’-filosofie.”

© (Foto GF)

Burgemeester Vanden Bussche voegt eraan toe: “Bijzonder is dat er een mooie afgesloten tuin wordt aangelegd waar bewoners een luchtje kunnen scheppen. In samenwerking met Familiehulp komt er ook een dagverzorgingscentrum. En het personeel krijgt extra faciliteiten: meer bureaus, meer overlegruimtes, een grote eetruimte, een relaxruimte en een groot terras in de tuin. Na twaalf jaar werking mag ik zonder twijfel zeggen dat het woonzorgcentrum Dunecluze in de streek naam en faam verworven heeft. Voor de bewoners en mensen uit eigen streek of aangespoeld, biedt Dunecluze een geborgen leefgemeenschap met seniorenzorg van eerste klasse.”