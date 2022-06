Woonzorgcentrum De Plataan zwaait Betty Normon uit

Onlangs nam wzc De Plataan afscheid van Betty Normon (61). De animatieverantwoordelijke ging na een carrière van liefst 42 jaar met pensioen. Het is nog even wennen voor Betty. “Na 42 jaar quasi onafgebroken voltijds werken valt die routine plots weg”, verklaart ze. “Niets is nog van moeten, er is werkelijk een zee van vrije tijd gekomen nu.”

Ooit was het anders. Na studies aan het atheneum in Roeselare en secretariaat-talen aan de hogeschool in Kortrijk volgden diverse jobs. “Toen ik pas afgestudeerd was, vond ik niet onmiddellijk werk waardoor ik inging op diverse staats- en stadsjobs. Zo werkte ik ooit bij de belastingen, maar ook bij de Izegemse Bouwmaatschappij. Toen ik heel kort even werkloos was, volgde ik meteen een opleiding bij de VDAB.”

Tot plots een aanbieding kwam om aan de slag te gaan in het toenmalige Maria’s Rustoord in de Meensesteenweg, waar een voltijdse betrekking als animatieverantwoordelijke open kwam. “Ik heb daarvoor nog een extra opleiding animator gevolgd”, zegt Betty. Die job is ze tot aan haar pensioen blijven uitoefenen. “Een taak die me eigenlijk op het lijf geschreven was. Er kwam wel wat administratie aan te pas zoals vergaderingen voorbereiden of verslagen maken, maar minstens evenveel tijd spendeerde ik tussen de mensen. Ik kon echt groeien in die taak.” Betty herinnert zich ook nog de verhuizing naar De Plataan eind de jaren 90. Het ging er toen best vrolijk aan toe.

Mooie verrassing

Net zoals op haar pensioenfeest dat eigenlijk één grote show werd waarin tal van collega’s, vrijwilligers en andere betrokkenen de revue passeerden. Betty genoot met volle teugen. “En zeggen dat ik me eerst innerlijk wat boos begon te voelen. Het afscheidsfeest was danig goed geheim gehouden, tot en met de directie repte er met geen woord over. Ik dacht: moet ik hier nu zomaar stoppen en de deur uit wandelen? Maar het tegendeel werd waar”, lacht ze. “Het was een heel mooie verrassing.”

Nu komt dus veel tijd vrij. Onder meer voor de kleinkinderen. “Dochter Liesbeth heeft twee zoontjes: Bas (6) en Raf (2) en zoon Ruben heeft een dochtertje Nora van bijna 1 jaar”, zegt Betty, die single is, trots. “Ook aan fietsen, zwemmen, lezen, tv-kijken en yoga besteed ik tijd. En uiteraard doe ik vrijwilligerswerk. In die zin trok ik alweer naar De Plataan”, knipoogt Betty. (MI)