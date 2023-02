Woonzorgcentrum De Plataan in Izegem neemt nieuwe belevenistafel in gebruik

Woonzorgcentrum De Plataan heeft een gloednieuwe belevenistafel in gebruik genomen. Tijdens een pannenkoekenfestijn konden niet alleen de bewoners maar ook hun familieleden kennis maken hiermee.

Er heerste vrijdagnamiddag een gezellige drukte in wzc De Plataan in Izegem. Heel wat bewoners bogen zich letterlijk en figuurlijk over een gloednieuwe belevingstafel.

Een belevenistafel is een soort touch-tv waarop verschillende opdrachten uitgevoerd kunnen worden. Dit gaat van puzzelen over reminiscentie, muziek, musea tot zelfs een quiz. “Met de belevenistafel bereiken we in het woonzorgcentrum verschillende doelgroepen”, klinkt het. “Je kan er zowel individueel als in groep mee aan de slag. Bedlegerige bewoners kunnen zo bijvoorbeeld activiteiten op hun kamer doen. Op deze laagdrempelige manier komen ouderen ook in contact met elkaar en leren ze elkaar beter kennen.”

Elke afdeling zal de belevenistafel op een vaste dag in de week kunnen gebruiken. Zo krijgen alle bewoners de kans om de tafel te leren kennen. Het woonzorgcentrum zal de belevenistafel bovendien zoveel als mogelijk integreren binnen de verschillende leefgroepen.

Inzamelactie

Dergelijke tafel vergt een aanzienlijke investering. Het woonzorgcentrum organiseerde verschillende activiteiten om geld voor de belevenistafel in te zamelen: een spaghetti- en pannenkoekenverkoop, een rommelmarkt, een Tour de France, …

Heel wat familieleden en vrienden van bewoners hebben op die manier De Plataan financieel een duwtje in de rug gegeven. Ook Zorg Izegem heeft zijn aandeel in de belevenistafel. Met andere woorden: de ingebruikname van de belevenistafel leeft al een lange tijd onder de bewoners en vanmiddag was het eindelijk zover. Tijdens een pannenkoekenfestijn konden ook de familieleden kennismaken met de belevenistafel en werden ze bedankt om het woonzorgcentrum te helpen bij deze aankoop. (MI)