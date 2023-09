Woonzorgcentrum Blijvelde organiseert job-take-over: “Respect doen groeien”

Vzw Blijvelde is veel meer dan zomaar een woonzorgcentrum. De organisatie is een vertrouwde partner in de zorg en ondersteuning van alle mogelijke gebruikers. Het totaalpakket aan diverse woon- en zorgvormen biedt een antwoord op alle noden van de doelgroepen: de buurt, senioren, personen met behoefte aan zorg of ondersteuning, onder het motto ‘met respect voor jou’.

“Om uiting te geven aan onze missie en visie, zijn er in ons woonzorgcentrum verschillende werkgroepen aan de slag”, aldus Isabelle Dejaegher, die eindverantwoordelijke is van het centrum voor dagverzorging. “De werkgroep kernwaarden wil het jaar 2023 afsluiten met een heel origineel project, met name een job-take-over. Dit project loopt nog tot en met vrijdag 15 december. Alle collega’s kregen de kans om een top drie samen te stellen waarin ze voor één dag de job van een collega overnemen of ermee samenwerken. Zo kan een verpleger een dagje als technisch medewerker aan de slag, komt een onthaalmedewerker in de poetsdienst terecht, neemt een zorgkundige een dag de stoel in van de algemeen directeur. Op die manier kan het respect voor elkaar, op de werkvloer, enkel maar groeien. Het enthousiasme is heel groot.”

Respect

“Algemeen directeur Gerdy Desmedt en campusdirecteur Petra Beuckelaere zetten volop hun schouders onder dit project. Burgemeester Karolien Damman en schepen van Sociale Zaken Christine Logghe boden zelf aan om mee te gaan in deze job-take-over. Er gebeurde al heel veel wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van leven op de werkvloer. Met respect behandeld worden, is belangrijker dan erkenning of waardering krijgen. Het zorgt voor een beter gevoel van welzijn. Succes voor respect zit in wisselwerking. We zijn er stellig van overtuigd dat het opzet van deze job-take-over ongetwijfeld zal bijdragen tot het vergroten van respect op onze werkvloer”, aldus Isabelle Dejaegher, die tevens trekker is van de werkgroep kernwaarden in woonzorgcentrum Blijvelde.