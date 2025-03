Woonzorgcentrum BEN start met praatgroep jongdementie

Woonzorgcentrum BEN houdt op 4 maart een bijeenkomst voor mantelzorgers van patiënten met jongdementie in de ruime regio Roeselare. De nieuwe familiegroep zal vijf keer familie en vrienden samenbrengen om info uit te wisselen tussen lotgenoten.

“Voor familie van alzheimerpatiënten bestaat er al een dergelijk initiatief bij de collega’s van Motena”, vertellen Flo Olivier en Greet Depreitere van wzc BEN in de Dokter Delbekestraat. “De Alzheimer Liga vroeg ons om na Kortrijk ook in Midden-West-Vlaanderen een familiegroep jongdementie op te starten. Een aparte praatgroep is nuttig omdat de noden van die mantelzorgers andere problemen hebben dan wie zorgt voor een oudere met dementie.”

“Bij jongdementerenden is de partner of zijn de andere familieleden nog vaak aan het werk en wacht er naast de zorg voor het zieke familielid meestal ook nog een gezin met kinderen dat aandacht en tijd vraagt. Ook is er meer vraag naar hulp omdat het taboe rond jongdementie stilaan verdwijnt, met dank aan televisieprogramma’s als ‘Restaurant Misverstand’. De schaamte bij de patiënten en hun familie om over het probleem te praten is verdwenen.”

Lotgenoten

“Het is dus niet zo dat we nu plots meer gevallen van jongdementie detecteren. Vroeger wisten de betrokkenen gewoon niet wat hen overkwam. Vaak werden verwardheid en concentratieproblemen gelinkt aan symptomen van depressie of burn-out, zelfs door artsen. Het is trouwens fout dat jongdementerenden vooral vergeten. Gedrags- en karakterveranderingen zijn vaker het eerste teken dat er iets mis is.”

“De bijeenkomst is op 4 maart van 14 tot 16 uur in het cafetaria van wzc BEN onder de titel ‘Wat iedereen zou moeten weten over dementie’. Het is nu vooral een zaak om die mantelzorgers te bereiken. Onze folders vind je in de bibliotheken, bij de apotheker en in de thuiszorgwinkels”, besluiten Flo en Greet.

Info op website van de Alzheimer Liga. Mailen kan naar jongdementieroeselare@alzheimerligavlaanderen.be of bellen via 051 23 17 82. (Bart Crabbe)