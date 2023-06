Woonzorgcentra Poperinge en Heuvelland willen samenwerken

De lokale besturen van Poperinge en Heuvelland hebben plannen om de woonzorgcentra Huize Proventier (Poperinge) en Sint-Medard (Wijtschate) te laten samenwerken via een welzijnsvereniging. Zo willen beide besturen het openbare ouderenzorgaanbod in de regio verankeren.

“Een welzijnsvereniging biedt voordelen op inhoudelijk, strategisch, financieel en operationeel vlak. In 2021 maakten Poperinge en Heuvelland al bekend dat ze een nauwere samenwerking tussen hun woonzorgcentra willen.”

“Huize Proventier en Sint-Medard staan vandaag op zichzelf in een woonzorglandschap dat steeds vaker clustert en waar het openbare aanbod sterk afneemt. We stellen vast dat de zorg zich steeds meer concentreert rond woonzorgcentra. Bovendien betreft het een bijzonder complexe regelgeving”, aldus de Poperingse burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

Welzijnsvereniging

Wieland De Meyer (Gemeentebelangen), burgemeester van Heuvelland: “Beide besturen willen het openbare woonzorgaanbod in hun gemeente verankeren door samen te werken. De firma Probis (gespecialiseerd in zorg en rusthuizen, vooral op juridisch gebied, red.) onderzocht de mogelijkheden en leverde begin dit jaar een adviesnota af. Uit het advies blijkt dat een welzijnsvereniging de beste optie is voor deze samenwerking, die heel wat voordelen oplevert. Deze intergemeentelijke samenwerking op dat vlak blijft vrij uniek.”

“Inhoudelijk kunnen Huize Proventier en Sint-Medard hun dienstverlening op elkaar afstemmen. Diensten zoals personeelszaken en ICT (beide moeilijk aanwerfbare profielen, red.) bieden zo specifiekere ondersteuning, terwijl beide voorzieningen zich verder specialiseren in doelgroepgerichte zorg zoals dementiezorg en psychogeriatrische zorg. De woonzorgcentra houden hun eigenheid, maar werken efficiënter door bijvoorbeeld kwaliteitsprocedures en verbeterprojecten gezamenlijk op te stellen.”

“Wanneer de organisaties hun prijzen op elkaar afstemmen en eenzelfde aankoopbeleid voeren, verbeteren ook de financiële resultaten. Denk bijvoorbeeld maar aan de aankoop van meubilair. De vorm van een welzijnsvereniging zorgt ervoor dat de woonzorgcentra hun openbaar karakter en de banden met het lokale bestuur behouden. Zowel in Heuvelland als bij ons waren er al info- en overlegmomenten met het personeel en de vakbonden. Maar daar stelden er zich geen problemen, omwille van het lokale belang”, zegt Bryan Vanderhaeghe (Samen/Vooruit), schepen van Sociale Zaken in Poperinge.

Voorbereidingen verderzetten

Poperinge en Heuvelland vragen hun raden voor maatschappelijk welzijn toestemming om de oprichting van een intergemeentelijke welzijnsvereniging verder te onderzoeken en voor te bereiden. De plannen kunnen pas in de volgende legislatuur uitgevoerd worden. Het is niet realistisch om alle voorbereidingen voor eind 2023 af te ronden en in verkiezingsjaar 2024 kunnen de besturen geen formele beslissing nemen. In tussentijd kunnen ze de voorbereidingen wel al verderzetten. Een welzijnsvereniging is de enige vorm van mogelijke samenwerking.

Schepen Bert Doise van Heuvelland: “Sint-Medard is het enige woonzorgcentrum op het grondgebied van onze gemeente en telt 67 bewoners. Proventier in Poperinge heeft momenteel 122 bewoners. Op zich betreft het eigenlijk twee kleine woonzorgcentra, wanneer we dat vergelijken met andere steden en gemeenten.”