WoonWel stelt sociale woonprojecten voor in Kaaistraat en Stationsstraat in Gistel: “Werken starten wellicht nog dit jaar”

Sociale woonmaatschappij WoonWel stelde het nieuwe project op de site van de voormalige rijkswachtkazerne voor. Er komen appartementen en huizen, enerzijds om te huren en anderzijds te kopen. Verder is ook een ander project van WoonWel in de Kaai- en Kasteelstraat afgerond.

Het eerste project situeert zich in de Stationsstraat, uitkijkend op de Heyvaertlaan. WoonWel kocht in 2014 de centrumparking en in 2018 de oude rijkswachtkazerne. In dit gebouw waren ooit nog de buitenschoolse kinderopvang en jeugdbeweging Gisco gehuisvest. De nieuwe naam van het plein zal dan ook Rijkswachtplein worden.

“Het architectenbureau ampe. trybou uit Oudenburg werd aangesteld als ontwerper voor zowel de renovatie van de kazerne als de ontwikkeling van de centrumparking. In een eerste fase zal de kazerne gerenoveerd worden tot negen appartementen – vier woonsten met één slaapkamer, vijf stuks met twee slaapkamers – en een polyvalente ruimte”, zegt WoonWel-directeur Evi Jordens.

VZW Duinhelm

“Voor dit project breidde Gistel het doelgroepenplan uit voor mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme die zelfstandig kunnen wonen. Welzijnsorganisaties die met deze doelgroep werken, kunnen hun cliënten hiervoor aanmelden. De vraag naar huisvesting voor deze doelgroep is groot en het project kwam mede tot stand op vraag van vzw Duinhelm”, zegt schepen van Sociale Zaken Michel Vincke (Vooruit).

Een beeld van het nieuw woonproject op de voormalige Rijkswachtsite voorgesteld gezien vanaf de Groene 62.

In een volgende fase zal de bouw van de woningen op de centrumparking aanbesteed worden. “Het betreft hier een gemengd project van vijf koopwoningen met drie slaapkamers en 21 huurwoningen met één, twee en drie slaapkamers”, duidt Romina Vanhooren, voorzitter van WoonWel.

“Er wordt verwacht dat de werken nog dit jaar kunnen starten. De koopwoningen zijn gesitueerd achteraan de site. De overige woningen richting brasserie La Gare zijn huurwoningen. In de woningtypologie werd een onderscheid gemaakt tussen traditionele woningen, bel-étagewoningen en duowoningen.”

Behalve private tuinen, komt er ook een grote gemeenschapstuin die uitgeeft op de wandel- en fietsroute Groene 62. Op de site worden 61 privé- en publieke parkeerplaatsen voorzien.”

En dan onthulde WoonWel nog een ander project in de Kaaistraat en Kasteelstraat, waar de woonmaatschappij in 2013 verschillende percelen kocht. Ook hier werd architectenbureau ampe. trybou aangesteld als ontwerper.

18 appartementen

Het project bestaat uit 18 appartementen met een grote gemeenschappelijke binnentuin en ondergrondse garage. De appartementen hebben één tot vier slaapkamers.

“Op elke verdieping bevindt zich een appartement dat is aangepast aan de noden voor mindervalidepersonen en dus rolstoeltoegankelijk is”, geeft Romina Vanhooren mee.

“De architect nam elementen, kleurschakeringen en details van het bestaande hoogwaardige gevelmetselwerk over en herwerkte ze in een nieuwe hedendaagse architectuur. Door de woningbrede terrassen en de galerij op de eerste verdieping wordt de gevel langs de Kasteelstraat volledig ontdubbeld.”

Het project werd opgeleverd eind 2021, de eerste bewoners hebben er al hun intrek genomen. “Acht bewoners uit de Eigen Haardwijk, die hun woning moesten verlaten door het grote renovatieproject, konden hier hun nieuwe thuis maken. Ook andere gezinnen die al huurden bij WoonWel konden overstappen naar dit project. De andere appartementen zijn en zullen worden toegewezen aan kandidaten op de reguliere wachtlijst”, besluit Evi Jordens.

(TVA)