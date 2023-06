‘Woonstart’ wordt de nieuwe woonmaatschappij in regio Tielt: “Willen zoveel mogelijk mensen op weg helpen naar nieuwe start”

In 2021 besliste de Vlaamse regering over een decreet waardoor in elke streek slechts één unieke woonmaatschappij mocht bestaan. Van 88 sociale huisvestingsmaatschappijen en 48 sociale verhuurkantoren moest Vlaanderen naar slechts 42 woonmaatschappijen. Tielt, Ruiselede, Wingene, Pittem en Meulebeke werden zo samengevoegd in het werkingsgebied Midwest-Oost, dat de voormalige Tieltse Bouwmaatschappij, het Sociaal Verhuurkantoor Regio Tielt en een deel van IZI Wonen zou omvatten.

Na een lang juridisch en organisatorisch traject werden vrijdag de laatste knopen doorgehakt en werd met de vijf burgemeesters en de toekomstige leden van de Raad van Bestuur de nieuwe woonmaatschappij onder de naam ‘Woonstart’ officieel voorgesteld. “De naam toont aan dat de vijf gemeenten de samenwerking zien als een kans om stappen vooruit te zetten in de dienstverlening naar de klanten toe”, legt huidig voorzitter van de Tieltse Bouwmaatschappij Luc Vannieuwenhuyze de naamkeuze uit.

Nieuwe (Woon)start

De nieuwe maatschappij ‘Woonstart’ zal in totaal 960 woningen in haar bezit hebben. Dat aantal zal tegen 2028 nog uitgebreid worden naar 1.500 na de geplande overnames van de woningen van De Mandel in Meulebeke, Helpt Elkander in Pittem en Vivendo in Ruiselede en Wingene. “Ons doel blijft nog steeds hetzelfde als voorheen, namelijk het voldoende aanbieden van kwaliteitsvolle, duurzame en bovenal betaalbare woningen om zoveel mogelijk mensen op weg te helpen naar een warme thuis en een nieuwe start”, zegt Vannieuwenhuyze.

“De klant blijft centraal in het nieuwe verhaal”, voegt huidig directeur van de Tieltse Bouwmaatschappij Kris Verwaeren toe. “We kiezen met de vier gemeenten en de stad Tielt bewust voor een woonmaatschappij op maat van de regio die staat voor bereikbaarheid en nabijheid. Om de klantvriendelijkheid te vergroten zullen we inzetten op ruimere contacturen en zitdagen in de verschillende kernen van het werkingsgebied. Bovendien willen we zorgen voor meer dan enkel een dak boven het hoofd, maar ook voor een hechte samenleving in de wijken door middel van participatieprojecten.”

Hecht en gedreven team

Vanaf 1 juli zal iedereen die op zoek is naar een sociale woning zich enkel nog kunnen richten tot ‘Woonstart’, dat zich zal vestigen in de gebouwen van de huidige Tieltse Bouwmaatschappij in de Sint-Michielstraat in Tielt. Daar zal vanaf dan een team van 18 medewerkers klaarstaan onder leiding van Algemeen Directeur Kris Verwaeren. “Zoals bij elk nieuw begin zal het ook voor ons wat zoeken zijn, maar we hebben alvast een hecht en gedreven team dat er alles aan zal doen om onze klanten zo goed mogelijk bij te staan in hun traject”, besluit Verwaeren. (CS)