Woonpunt lanceert nieuwe huisstijl en bijhorende website: “We zijn toegankelijk, duidelijk en to the point”

Woonpunt opende op 1 juni 2010 zijn eerste loket. De intergemeentelijke samenwerking (IGS)stelde in het AC van Eernegem hun gloednieuwe huisstijl met bijbehorende website voor. Alle inwoners van de vier gemeenten kunnen er voortaan terecht met al hun vragen over wonen.

“De woonadviseurs geven je ant-woord, begeleiden je verder of verwijzen je door naar een gespecialiseerde dienst”, kadert Wim Aernoudt, voorzitter van Woonpunt. “De rol van Woonpunt wordt steeds belangrijker”, pikt coördinator Reini Snauwaert in.

Ingewikkelde materie

“Wonen, energiezuinig bouwen en verbouwen, de energiecrisis, mogelijkheden voor premies en voorwaarden die komen kijken bij het bouwen en renoveren van woningen, zijn slechts een greep uit de vele vragen waarmee burgers bij ons terechtkunnen. We merken dat mensen onze hulp vaak inschakelen omdat ze door het bos de bomen niet meer zien en wij zijn blij dat we de inwoners binnen het werkingsgebied kunnen helpen bij deze ingewikkelde materie.” “Woonpunt is letterlijk een punt waar iedereen terecht kan met woonvragen. Toegankelijk, duidelijk en to the point. Daarbij hoort anno 2023 ook een aangepaste huisstijl en website. Het logo werd dan ook in een modern jasje gestoken. Simpel en nog steeds erg herkenbaar”, besluit voorzitter Wim Aernoudt.

“Ook de website werd volledig onder handen genomen. Een centrale zoekbalk, een duidelijke opsplitsing van de verschillende thema’s waarvoor je bij Woonpunt terecht kan en een overzichtspagina met de verschillende loketten, vormen de eyecatchers van de vernieuwde website. We hopen dat we met deze heldere en laagdrempelige communicatiekanalen nog meer inwoners kunnen bereiken.” De dienst communicatie van het lokaal bestuur van Ichtegem heeft de collega’s van Woonpunt van A tot Z begeleid bij het opstellen en uitrollen van de nieuwe huisstijl en website. (EV)