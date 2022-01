Woonproject Vonk verrijst op site Haarden De Plancke

De site van Haarden De Plancke aan de Zonnebeekseweg in Ieper krijgt een nieuwe bestemming. Projectontwikkelaar Steenoven uit Roeselare zal er dit jaar het nieuwe woonproject Vonk realiseren. Het project omvat twee gebouwen – De Stove en Den Haard – met in totaal 26 appartementen en twee kantoorruimtes.

“Vonk biedt een unieke kans om een betaalbaar appartement te kopen in een historische stad waar nieuwbouw schaars is”, zegt Bart Vanderdonckt, co-CEO van Steenoven.

Drama en glorie

Haarden De Plancke van zijn kant verhuist zijn atelier en magazijn naar bedrijvenzone Oostkaai Park. De toonzaal en de kantoren van de haardenspecialist veranderen niet van locatie.

De stad Ieper heeft in haar lange geschiedenis altijd drama en glorie gekend, van de belegeringen in de middeleeuwen tot de totale verwoesting in de Eerste Wereldoorlog. Sindsdien is de stad uit zijn as herrezen.

Hedendaagse wooneisen

Vandaag dateert bijna 43 procent van alle gebouwen in Ieper van vóór 1946, waardoor deze vaak niet meer voldoen aan de hedendaagse wooneisen en energienormen. Met het nieuwe woonproject Vonk wil Steenoven daarvoor een oplossing bieden.

“De Stad Ieper waakt terecht over de uitstraling van het historische centrum. Nieuwbouwprojecten zijn hier dan ook eerder zeldzaam. De beslissing van Haarden De Plancke om met een deel van zijn activiteiten weg te trekken uit de gebouwen aan de Zonnebeekseweg is voor Steenoven dan ook een uitzonderlijke opportuniteit om op deze site een hedendaags en betaalbaar woonproject te realiseren dat naadloos aansluit op de aanpalende bebouwing”, aldus Bart Vanderdonckt.

De Stove en Den Haard

Vonk bevindt zich op een toplocatie, met alle belangrijke voorzieningen om de hoek en de iconische Menenpoort en het stadscentrum op slechts enkele minuten wandelen.

Het project bestaat uit twee gebouwen: De Stove aan de Meenseweg en Den Haard aan de Zonnebeekseweg. De Stove omvat twee kantoorruimtes van 155 en 235 vierkante meter op het gelijkvloers en 16 appartementen en twee penthouses op de vijf bovenliggende verdiepingen.

Binnenplein met carports

Het kleinere gebouw Den Haard komt aan de Zonnebeekseweg en telt acht appartementen verspreid over drie verdiepingen. Tussen beide gebouwen komt een binnenplein met 34 carports met groendak en een gemeenschappelijke fietsenberging met plaats voor 64 fietsen. Het binnenplein is toegankelijk via de Zonnebeekseweg.

“Het ontwerp komt van de tekentafel van WE-S architecten uit Gent. Licht en ruimte zijn de sleutelwoorden voor Vonk. Kandidaat-kopers kunnen kiezen uit appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers. Alle appartementen beschikken over een goed georiënteerd terras en de twee gelijkvloerse appartementen in De Stove hebben ook een privétuin.”

Fenomenaal uitzicht op belfort

“De twee penthouses zijn dé blikvangers van het project: het zijn zogeheten doorzonappartementen, met grote ramen die het zonlicht rijkelijk binnenlaten. Ze hebben ook drie slaapkamers. De bewoners van de penthouses beschikken ook over een bijzonder groot terras, omgeven door een groendak, en genieten van een fenomenaal uitzicht op het belfort.”

De prijzen van de appartementen starten vanaf 194.000 euro (zonder kosten) voor een appartement met één slaapkamer. Twee derde van de appartementen kost minder dan 235.000 euro.

Afgestemd op Ieperse noden

“Het woonaanbod in Vonk is perfect afgestemd op de Ieperse noden. Liefst 70 procent van de huishoudens in de stad bestaat uit één of twee personen. 80 procent van de appartementen in Vonk heeft daarom één of twee slaapkamers.”

“Bovendien huurt een op de drie gezinnen in Ieper vandaag een woning of appartement. Er is dus duidelijk vraag naar moderne en betaalbare appartementen, wat het project ook extra interessant maakt voor investeerders.”

Kantoorruimtes

“De kantoorruimtes zijn uitermate geschikt voor vrije beroepen of bedrijven uit de dienstverlenende sector. Ze worden casco opgeleverd en kunnen dus nog volledig naar eigen smaak ingericht worden.”

“De kantoren kosten respectievelijk 260.000 en 345.000 euro, exclusief kosten. Indien gewenst kunnen op het binnenplein ook parkeerplaatsen gekocht worden voor medewerkers en bezoekers.”

Timing

De verkoop van de appartementen en kantoorruimtes is gestart. Steenoven hoopt nog in het eerste kwartaal van 2022 met de afbraakwerken te kunnen starten. De eigenlijke bouwwerken volgen kort daarna. Beide gebouwen worden tegelijkertijd gerealiseerd.

Als alles volgens schema verloopt, kunnen de eerste bewoners in het najaar van 2024 hun intrek nemen in hun nieuwe woonst.