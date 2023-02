Woonproject Vivehof in Sint-Eloois-Vijve biedt energieneutrale woningen aan

Langs de Spoorweglaan in Sint-Eloois-Vijve verrijst het woonproject Vivehof, in totaal 34 volledig afgewerkte woningen waarvan er nog 17 te koop zijn.

Ze beschikken allemaal over drie slaapkamers en een extra verdieping is occasioneel. Het E-peil is nul en zorgt voor lage energiefacturen. Alle woningen zijn uitgerust met zonnepanelen, warmtepompen en vloerverwarming.

De prijzen starten vanaf 382.000 euro, registratie, btw en carport inbegrepen. De aannemer belooft een groene en duurzame investering met een perfecte verhouding tussen prijs en kwaliteit. (PPW)