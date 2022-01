Woonproject met begeleiding op maat in Langemark

Het project ‘Wonen met Zorg’ gaat binnenkort van start in Langemark. De 8 nieuwe appartementen staan in de Poelkapellestraat 38-40.

De bouw werd gerealiseerd door sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel, op gronden van gemeente Langemark-Poelkapelle. Voor de verhuring en begeleiding wordt samengewerkt met De Lovie vzw en Vondels vzw, vergunde zorgaanbieders gespecialiseerd in begeleiding van personen met een beperking in de regio.

Het woonproject is gericht op volwassen personen met een beperking, die een wens hebben om zelfstandig te kunnen wonen en hierbij ondersteund willen worden. Het woonproject wil zich onder meer richten op personen met een beperking, die momenteel nog bij hun ouders of familie wonen. Er wordt hiervoor woonbegeleiding op maat voorzien vanuit Vondels vzw of De Lovie vzw, eventueel aangevuld met ondersteuning van het eigen netwerk en reguliere diensten.

Gelijkvloers rolstoeltoegankelijk

Het project bestaat uit twee aanpalende gebouwen van achtereenvolgens 3 en 5 appartementen. Op die manier wordt de kleinschaligheid en ruimte voor individueel wonen behouden. De drie gelijkvloerse appartementen zijn rolstoeltoegankelijk, beschikken over 1 slaapkamer en hebben een aparte ingang en een tuintje. De appartementen op het eerste en tweede verdiep zijn toegankelijk via een gezamenlijke trap. Er zijn vier appartementen met één slaapkamer en vier appartementen met twee slaapkamers.

De kostprijs voor het bewonen van een appartement wordt op dezelfde manier berekend als bij sociale huurwoningen. De bewoners moeten bijgevolg ook aan de toelatingsvoorwaarden voor sociale huur voldoen.

Ook personen die momenteel niet begeleid worden vanuit De Lovie vzw of Vondels vzw, kunnen zich kandidaat stellen voor de appartementen. Kandidaten beschikken bij voorkeur over een persoonsvolgend budget. (pco)