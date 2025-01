Woonproject met 117 appartementen in Heist terug naar af, ION trekt zich terug

Het actiecomité SOS Heist aan Zee lijkt haar strijd tegen het project van ontwikkelaar ION om 117 appartementen te realiseren op de site van een oude hoeve langs de Heistlaan, te hebben gewonnen. De ontwikkelaar heeft namelijk zelf zijn beroep bij de provincie tegen de weigering van de vergunning door het (vorige) gemeentebestuur ingetrokken. “We blijven wel waakzaam en zullen eventuele nieuwe aanvragen goed opvolgen”, zegt Tine Fouquet van SOS Heist.

De kans dat het veelbesproken project met 117 appartementen met ondergrondse parkeergelegenheid langs de Heistlaan, zoals aangevraagd door projectontwikkelaar ION, er nog komt, is zo goed als nihil geworden. De projectontwikkelaar heeft recent immers zelf zijn beroep bij de provincie tegen de weigering van de omgevingsvergunning door het gemeentebestuur ingetrokken. “Dit werd ons door de provincie meegedeeld. Het dossier is stopgezet. Er komt op heden dus geen omgevingsvergunning voor het bouwen van 117 appartementen en ondergrondse garages op deze weilanden”, zegt Tine Fouquet van SOS Heist, die al geruime tijd een hevige publieke en juridische strijd voert tegen dit project. Volgens SOS Heist is het project veel te groot, niet aangepast aan de draagkracht van de gemeente en de buurt. “Bovendien is het geen antwoord op de vraag van gezinnen naar betaalbaar wonen in eigen gemeente, want jonge gezinnen willen een huisje met enkele slaapkamers en een tuin; géén appartementen”, liet Tine Fouquet eerder al weten.

“Onder impuls van het actiecomité SOS Heist aan Zee werden tegen dit project 639 bezwaarschriften ingediend in april 2024. Ook vzw Bescherm Bomen en vzw Geenpeace dienden bezwaar in”, zegt Tine Fouquet. “Het perceel betreft immers een waardvol biologisch gebied dat tevens overstromingsgevoelig is.”

Waakzaam

In mei 2024 weigerde het toenmalige gemeentebestuur, met Jan Morbee als burgemeester, de omgevingsvergunning toe te kennen. Het bestuur zag op die site liever eengezinswoningen in plaats van appartementen. De projectontwikkelaar ging hiertegen in beroep bij de bestendige deputatie van de provincie. “SOS Heist aan Zee zette een crowdfunding op voor de financiering van juridische bijstand in het dossier en de hoorzitting bij de provincie, die plaatsvond op 31 oktober”, legt Tine Fouquet uit. “Daarna werd de beslissingstermijn van de provincie verlengd met twee maanden. En nu vernemen we dus, tot onze tevredenheid, via de provincie dat de aanvrager zijn beroep heeft ingetrokken en het dossier stopgezet is. Maar we blijven waakzaam en volgen eventuele nieuwe aanvragen verder op. We blijven ons immers inzetten voor een leefbaar en groen Heist.”

Ook burgemeester Cathy Coudyser (Inzicht) reageert op deze nieuwe ontwikkeling in het dossier. “Wel, we hebben een bestuurswissel gehad en het nieuwe bestuur wil van betaalbaar wonen een echte prioriteit maken”, zegt Coudyser. “We hebben dus wel nieuwbouwprojecten nodig in een omgeving bij mobiliteitsknooppunten en met de nodige voorzieningen. Reden waarom de aanvraag door het vorige gemeentebestuur werd geweigerd is dat het te ‘dens’ (te druk, dichtbebouwd, red.) is. Nieuwe woningen zijn dus nodig, maar er moet ook wel een draagvlak zijn bij de bevolking, bij de omwonenden en dat was er bij dit project duidelijk niet. Het project is dus terug naar af.”

Rond de tafel

De burgemeester wikt duidelijk haar woorden in dit erg gevoelige dossier. Op de vraag of er wel iets moet kunnen komen op deze site en zo ja wat, wil ze nog niet ingaan. “Maar als we terug gaan op wat er daar nu kan, dan vallen we terug op het structuurplan van de jaren ‘70 en dan zijn dat een tiental woningen met tuin op een heel groot perceel. Dat zou interessant zijn voor tweedeverblijvers, maar zou geen antwoord zijn op de vraag naar betaalbaar wonen voor onze eigen gezinnen”, klinkt het. “Dus we zullen terug aan tafel moeten gaan met de ontwikkelaar om een evenwicht te vinden tussen de doelstellingen van de gemeente rond betaalbaar wonen én wat er voor de ontwikkelaar interessant en haalbaar is. En tegelijk moeten we ook met de buurt in dialoog gaan. Sowieso gaan we voor een sturend beleid om onze doelstellingen te bereiken.”