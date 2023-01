Woonproject Den Tir feestelijk geopend in Assebroek

De sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo organiseerde vrijdag een feestje op het binnenplein van de site Den Tir in de Oude Kortrijkstraat te Assebroek. Aanleiding was de volledige afwerking en inhuurname van in totaal 70 sociale huurappartementen en 14 sociale huurwoningen. Ook de omgevingsaanleg en de infrastructuurwerken zijn nu achter de rug.

“Deze volledig nieuwe woonomgeving sluit harmonieus aan op de bestaande bebouwing. Een nieuw aangelegd plein verbindt site Den Tir met de omliggende buurt. Bezoekers kunnen hun wagen nu ook mooi parkeren op het verharde deel in plaats van kriskras op het gras. Bovendien werden er fietsverbindingen naar de achterliggende wijken aangelegd, zodat fietsers zich op een veilige en vlotte manier kunnen verplaatsen”, aldus burgemeester en Vivendo-voorzitter Dirk De fauw.

Eén samenhangend geheel

Schepen Franky Demon, die ook ondervoorzitter van Vivendo is, herinnerde eraan dat de geschiedenis van Den Tir teruggaat tot 2014. “De toenmalige Brugse Maatschappij voor Huisvesting – nu samengesmolten met Vivendo – had de wens om de gronden in de Oude Kortrijkstraat te ontwikkelen. Op deze plek bevonden zich enkele militaire gebouwen uit de 20ste eeuw en een 19de-eeuwse schietstand van het Ministerie van Landsverdediging. Deze oude gebouwen werden gesloopt en maakten plaats voor een nieuw complex, dat gefaseerd werd aangepakt. Als laatste werd de inrichting van het openbaar domein rond de site aangepakt. Het volledige projectgebied vormt nu één samenhangend geheel.” (CGRA)