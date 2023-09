Woonmaatschappij wil experimenteren met sociale cohousing in Menen: “Ook gebouw wordt experiment”

De twaalf leegstaande duplexen in het begin van de Generaal Lemanstraat in Menen krijgen een nieuwe bestemming. Woonmaatschappij Impuls Menen-Wervik gaat er experimenteren. De gebouwen worden grondig gerenoveerd én er komen nieuwe woonvormen in, zoals sociaal cohousen: “Bij mijn weten eerste in Vlaanderen.”

Ze staan er wat verkommerd bij, de twaalf bakstenen duplexen. Een toch wel trieste toegang tot de Tuinwijk in Menen. Maar daar komt verandering in. Woonmaatschappij Impuls Menen-Wervik heeft grootse plannen met de site, opgetrokken in 1954. “De gebouwen zijn verouderd en ook veel te klein”, zegt directeur Sonny Ghesquière.

Dubbel experimenteel plan

Daarom diende de woonmaatschappij een opdracht in bij de Vlaamse Bouwmeester in het kader van de Meesterproef Sociaal Wonen. Jonge architecten en kunstenaars gingen zo aan de slag met de projectzone. Dat resulteerde in een experimenteel plan.

Een dubbel experimenteel plan zelfs. Zo is er eerst de manier van bouwen. “We gaan namelijk niet slopen en daarna een nieuwbouw zetten zoals bij onze voorgaande projecten”, legt Ghesquière uit. “Dit keer gaan we voor een totaalrenovatie en komt er een stuk nieuwbouw voor. Eén woning zal verdwijnen en daar komt een passerelle.”

Interessante case

Voor de woonmaatschappij wordt het een interessante case om te zien in hoeverre het kostenplaatje veel verschilt tussen sloop en renovatie. Dat is echter niet het enige experimentele. Bedoeling is om in de vernieuwde site verschillende woonvormen onder te brengen. Een eenkamerappartement, maar ook een kangoeroewoning. Opvallendst is echter het cohousing. “Bij mijn weten bestaat er op vandaag geen sociaal cohousing”, meent de directeur. “Als voorloper weten we ook niet wat het zal geven, maar er zijn veel mogelijkheden. Mantelzorgers en de persoon waar ze voor zorgen, jongeren en ouderen, noem maar op.”

Dat biedt heel wat voordelen. “Personen die nu nog in voor hun te grote sociale woningen wonen, kunnen we daar onderbrengen, waardoor er plaats komt voor grotere gezinnen”, aldus Ghesquière. Al valt het nog af te wachten of er mensen zich geroepen voelen om aan cohousen te doen. “Hoe dan ook zijn de plannen zo gemaakt dat we de ruimtes kunnen omvormen naar andere woonvormen.”

Groenere omgeving en kunst integreren

Ook de omgeving zal worden aangepakt. Bedoeling is dat het geheel groener wordt en er kunst wordt in geïntegreerd. “Er komt een buurthuisje en ook een oven, die onder meer als barbecue kan dienen”, klinkt het. “Het groen zal bovendien aansluiten op het project in de Ieperstraat waar de mensen een gemeenschappelijke voortuin krijgen.”

De woonmaatschappij bekijkt daarnaast ook of er voor de bewoners kan gewerkt worden met deelwagens. De start van de werken zal ten vroegste Pasen volgend jaar zijn. Een kostprijs wil de directeur er voorlopig nog niet opplakken. (JDr)