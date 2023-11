Woondienst Regio Izegem krijgt erkenning als Energiehuis

De Woondienst Regio Izegem start begin volgend jaar met een nieuwe deelwerking: het Energiehuis. Hiermee wil ze inspelen op het belangrijk en actueel thema van wonen en klimaat bij particuliere huishoudens. Ze werft daarvoor zes medewerkers aan en wil extra inzetten op het meer bekendmaken van de vele mogelijkheden rond duurzaam wonen. Het gaat om het twintigste Energiehuis in Vlaanderen.

De vijf gemeenten die deel uitmaken van de Woondienst (Izegem, Ingelmunster, Ledegem, Oostrozebeke en Wielsbeke) ondertekenden allemaal het Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP). Via dat pact engageert de Vlaamse overheid zich samen met de gemeenten om de klimaattransitie waar te maken. “Om de beoogde ambities van de klimaatplannen te bereiken en om in de werking rond wonen en klimaat een versnelling hoger te schakelen, start de Woondienst Regio Izegem vanaf januari 2024 met een eigen Energiehuis. Dat werd recent bekrachtigd door de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst door bevoegd minister Zuhal Demir”, vertelt voorzitter van de Woondienst Tom Verbeke.

Energieadvies op maat

In het Energiehuis kan je terecht met al je vragen rond energiebesparing, renovatiewerken en hernieuwbare energie. Daarnaast krijg je er gratis advies en begeleiding op maat voor, tijdens en na energiebesparende renovatiewerken. “

Ook voor ondersteuning bij een aanvraag van een MijnVerbouwlening (de vroegere Energielening) kan je er terecht. De Woondienst kreeg daarvoor een erkenning als sociale kredietverstrekker. “Het is de bedoeling om particulieren maximaal te ondersteunen bij de aanvraag van een MijnVerbouwLening én om elke aanvraag nauwgezet te onderzoeken”, zegt voorzitter Tom Verbeke.

Vroeger verliepen alle aanvragen rond energie via de West-Vlaamse Intercommunale. “Maar die had amper zitdagen voor onze vijf gemeentes voorzien. Nu zullen inwoners aan het loket in hun eigen gemeente twee keer per maand terecht kunnen en in Izegem zelfs één keer per week”, klinkt het. Om voldoende resultaten te kunnen behalen zal het Energiehuis Regio Izegem kunnen rekenen op een basisteam. Dat basisteam zal zich focussen op een energieloket in elke gemeente, sensibilisering en renovatiebegeleiding en het verstrekken van leningen. “Concreet zal een team van vier medewerkers instaan voor het uitvoeren van concrete opdrachten en zullen twee deeltijdse medewerkers instaan voor de woonkredieten. Daarnaast zullen de huidige medewerkers van de Woondienst Regio Izegem nauw samenwerken met het team van het Energiehuis. Wonen en energie gaan immers hand in hand”, besluit directeur Benoit Sintobin.