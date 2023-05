Woonbuurt Zwarte Reke in Heule krijgt BBQ-plek, petanqueveld en speelplein

Stad Kortrijk heeft plannen om de woonbuurt tussen de Zwarte Reke, Krakeelstraat en Peperstraat in Heule verder op te kalefateren. Dat blijkt uit een vergunningsaanvraag die de stad indiende. Concreet zouden er op termijn in de woonwijk nieuwe speeltoestellen, schommels, een speelboom, een petanqueveld en een BBQ-plek komen. Momenteel staan er al picknickbanken en boomstammen, maar die zouden dus plaats ruimen voor enkele nieuwe speeltoestellen.

De woonwijk bij de Zwarte Reke is een van de grotere die de voorbije jaren in Heule herrees. Veel jonge gezinnen trokken of trekken er momenteel in met hun kroost. Met ook de dichtbevolkte Kransvijver op een steenworp, snakken buurtbewoners naar wat extra groene speelruimte voor hun kinderen. In 2021 lieten de buurtbewoners dat al blijken, dus werd er een voorlopige speelzone ingericht op het groene veld, in het midden van de speelzone.

Ideale woonbuurt

Op een participatiemoment konden buurtbewoners dan weer dieper ingaan op de vraag hoe ze hun ideale woonbuurt zagen. Meer kwalitatieve speeltoestellen voor de jongsten en ontspanningsruimte voor jongeren kwamen daar aan bod. Stad Kortrijk geeft nu gehoor aan die oproep. Voor de jongsten wil het graag een speelheuvel, glijbanen, speeltoren en speelboom installeren. Ook komt er een bloemenweide met fruitbomen. Voor de jongeren, en de Heulse tweede jeugd, plant de stad de aanleg van een petanqueterrein. Eveneens als de komst van een BBQ-plek, zoals die er momenteel al is, aan Kortrijk weide. De aanvraag voor de inrichting van de nieuwe speelzone loopt nog. Wanneer die er komt, is nog onduidelijk.