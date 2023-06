Woon- en leefbuurt Triamant in Geluwe niet failliet, wel zusteronderneming die instaat voor de zorg, mogelijk overnemer gevonden

Zusteronderneming Curamant van de woon- en leefbuurt Triamant in de Wervikstraat in Geluwe is failliet. De bewoners van de tachtig flats en twintig studio’s moeten zich (nog) geen zorgen maken. De dochteronderneming staat in voor de zorg en ging dus op de fles. Ondertussen is er een zoveelste wending in heel het verhaal en zou er een mogelijke overnemer voor de zorg in Triamant zijn.

Voor de rechtbank van Turnhout heeft Curamant BV eerder deze week het faillissement aangevraagd. “We kregen woensdag over de situatie in Triamant telefoon van Zorg en Gezondheid, een Agentschap van de hogere overheid”, zegt burgemeester Youro Casier (Vooruit).

Voor alle duidelijkheid: Triamant is geen woon-zorgcentrum. Er woont een mix van publiek. Sommige mensen verblijven er om te revalideren na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname.

Drie spelers

“We zaten ondertussen aan tafel met Triamant, onze sociale dienst en het Woon- en Zorgbedrijf Wervik.”

“Bedoeling hiervan was een plan van aanpak op te starten en te weten om hoeveel mensen het gaat die nood hebben aan zorg. In de hele woon- en leefbuurt zijn er drie spelers: Triamant voor de bewoning, voor de zorg en een derde speler is de catering in de brasserie en het restaurant.”

“Zonder zorg kunnen sommige mensen daar niet blijven wonen en zoeken we naar oplossingen. Bijvoorbeeld door thuisverpleegkundigen.”

Opvang in eigen accommodatie

Donderdagnamiddag was er opnieuw overleg over de toestand in Triamant. “Meest zorgbehoevend zijn zeventien bewoners”, zegt de burgemeester. “Dat gaat om mensen die verschillende vormen van verzorging nodig hebben. Sommigen de klok rond, dus 24 op 24 uur en 7 dagen op 7.”

“Voor die mensen zijn we aan het kijken voor opvang in de eigen accommodatie van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik of in andere gemeenten. Ondertussen is er een zoveelste wending in heel het verhaal en zou er een mogelijke overnemer voor de zorg in Triamant zijn. Daarover is er vandaag nog een nieuw overleg.” (Erik De Block)