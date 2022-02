Wonderwoudje Koksijde wordt ontmoetingsplaats met 1100 nieuwe bomen en struiken

Onder muzikale begeleiding van de Koninklijke Harmonie Vrienden van de brandweer Oostduinkerke werden zaterdagmorgen de eerste boompjes geplant in het nieuwe ‘Wonderwoudje’ in de schaduw van het Abdijmuseum van Koksijde. Deze nieuwe ‘Klimaatdaad’ is een volgende ambitieuze stap in de klimaatsamenwerking ‘Gemeente voor de toekomst’ met Provincie West-Vlaanderen, Bond Beter Leefmilieu en Bos+.

Michel Philips, leidinggevende van de Groendienst is trots op wat zijn team in een korte tijdspanne heeft gerealiseerd: “Eerst werden alle exoten die het terrein op een foute manier aan het inpalmen waren, verwijderd. Er is gemaaid, gefreesd, het veld is genivelleerd, er werden wegeltjes aangelegd en het terrein werd ‘plantklaar’ gemaakt. Vandaag zijn er meer dan 700 plantgaten voor inheemse bomen en struiken waaronder veldesdoorn, lijsterbes, hazelaar, zomereik, winterlinde, fladderiep, vlierbes… Later komen er nog tuindoorn, sleedoorn en meidoorn bij, maar op deze feestelijke dag willen we niet dat kinderen zich daaraan prikken.”

Guido Decorte, schepen van Milieu, reageert al even trots: “Vooraf heeft de gemeente een bevraging georganiseerd waarvoor zo’n 200 mensen zich hadden ingeschreven. We hebben hen gevraagd hoe het Wonderwoudje er volgens hen zou moeten uitzien. Naast de 1100 bomen en struiken die straks mee zullen bijdragen aan een positieve klimaatverandering zal het Wonderwoudje ook een ontmoetingsplek worden, met een speeltuin en een zitbank, en een ruimte voor buitenklassen.”

Burgemeester Marc Vanden Bussche legt ook de link met het Abdijmuseum: “De antwoorden uit de enquête stroken helemaal met hoe wij dit bosperceeltje graag zien: een ontmoetingsplaats met streekeigen beplanting, waar je op warme dagen kunt picknicken en in het najaar kunt genieten van de warme herfstkleuren. De buitenklas is een meerwaarde voor al onze scholen, die er gratis gebruik van kunnen maken. Het is ook de bedoeling om de ruïnes van het Abdijmuseum hier nog meer bij te betrekken en ze open te stellen.”

De eerste boom werd officieel geplant door de burgemeester, gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe, terwijl Renata Bruggeman, vertelster, natuur- en bosgids uit Loker-Heuvelland, op hetzelfde moment een ‘make-a-wish’-kaars aanstak. Het feestelijke evenement werd in middeleeuwse stijl luister bijgezet door het 5-koppige ensemble Boreas, bekend om hun breed repertoire van folk- en wereldmuziek met bijzondere instrumenten, waaronder de zelfgemaakte draailier van Peter Van Wonterghem.