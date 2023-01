Wondernieuwjaarsbaby Djulia wordt twee weken na haar geboorte al tante

Opnieuw babygeluk bij de familie Macrez uit Komen. Exact 16 dagen nadat Patricia Macrez (34) uit Komen op Nieuwjaar beviel van baby Djulia, werd grote zus Morgane (17) de fiere mama van Assya Cloët. Patricia werd in de eerste maand van het nieuwe jaar dus mama en oma tegelijkertijd. Beide baby’s kwamen ter wereld in het AZ Delta van Menen.

De nieuwjaarsbaby van Patricia haalde de nationale pers want de bevalling van baby Djulia verliep niet zoals gepland. Toen Patricia de materniteit binnenkwam op oudejaarsavond klopte het hartje van haar baby niet meer. Patricia beviel om 0.45 uur onder volledige narcose -wat hoogst uitzonderlijk is – dan toch van een weliswaar kleine maar voor de rest gezonde baby.

Heel jonge tante

Op 16 januari zette de oudste dochter van Patricia ook een baby ter wereld. Morgane was net zoals haar moeder destijds 17 jaar toen ze voor het eerst het leven schonk aan een baby. Moeder en dochter konden samen de tijd doorbrengen op de materniteit want beide baby’s lagen tegelijkertijd nog op de Meense kraamafdeling. De dochter van Morgane heet Assya Cloët en zag het levenslicht op 16 januari. De papa is de 26-jarige Devlyn Cloët. Morgane heeft dus een tante die amper een tweetal weken ouder is dan zijzelf. Allicht gaan ze in de toekomst samen nog veel mooie speelmomenten beleven.