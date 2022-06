Woman in Action organiseert fietsevent om ‘meter Marleen’, die in rolstoel belandde na fietsongeval, te steunen

Na een koersongeval belandde Marleen Feys (55) in een rolstoel, haar fietsende vriendinnen van ‘Woman in Action’ besloten om een wielerevent te organiseren waarbij de opbrengst de hoge kosten van Marleens revalidatie wat moeten temperen.

Wielertoeristenclub Wheels In Action heeft al een reputatie wegens de goed georganiseerde wielerritten met dito bevoorrading, nu houdt de vrouwelijke tegenhanger ‘Woman in Action’ voor het eerst ook een fietsevent. De pas opgerichte club gaat zelf wekelijks de baan op, maar zal op zondag 26 juni vooral in de weer zijn om het eigen event in goede banen te leiden. De dames zijn een 15-tal vrouwen sterk, maar krijgen ook assistentie van de heren met ervaring.

Geen gevoel in benen

Woman in Action wilde de opbrengst ook aan het goede doel schenken en dat was snel gevonden. Gino Adam, lid van Wheels In Action, is de man die de dames altijd bijstaat met alle raad en daad. Gino’s echtgenote Marleen Feys, ook een fervent fietser is meter van de damesclub. Maar echt meefietsen kan ze niet meer. Door een zware valpartij in de Sean Kelly Classic zit nu vast gekluisterd aan haar rolstoel. Materiaal zoals een aangepaste handbike en ook de kosten die bij de revalidatie komen kijken lopen snel op in prijs. Woman in Action gaat nu meter Marleen steunen.

“Op tocht met de handbike reed auto ons omver en reed daarna gewoon weer verder” – echtgenoot Gino

Zelf kan Marleen die in Ingelmunster woont vrij open praten over het ongeval. “Ik was een steile afdeling aan het maken toen ik plots in een bocht iemand met een doodskop zag. Ik was wat opgeschrikt en haalde mijn bocht niet meer en dook het decor binnen. Ik ben er op mijn borstbeen gevallen, ik had ook 13 gebroken ribben, twee klaplongen, breuken aan pols en schouderblad… Maar ik had vooral ook meteen geen gevoel meer in mijn benen.”

Echtgenoot Gino reed voorop, maar stond beneden de afdaling te wachten. “Ik wou een foto van haar nemen, maar het bleef maar duren voor ze kwam aan gefietst. Op de duur reed ik weer naar boven en toen zag ik haar liggen. Gelukkig had ik ook wat EHBO-cursussen gevolgd. Ook haar longen waren doorprikt, de spoedarts vertelde me nadien dat ik goed gehandeld had.”

Zelf verpleegster

Op 3 augustus zal het drie jaar zijn dat het ongeval gebeurde. Marleen werd met de helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis in Luik. Daar is ze 2,5 week geweest, vervolgens nog eens 2,5 week op de dienst intensieve zorgen in Gent en daarna volgde ook nog een revalidatie van zes maanden in revalidatiecentrum K7 in Gent.

Marleen wist wat haar te doen stond. Tot voor het ongeval was ze al 30 jaar de slag als verpleegster. De week na het ongeval moest ze normaal opnieuw na haar vakantie beginnen werken in de Sint-Jozefskliniek. “Maar werken zat er niet meer in, ik ben door dwarslaesie verlamd tot op borsthoogte.”

Gino: “Ze heeft ook geen buik- en rugspieren meer, omdat ze die niet kan gebruiken. Als ze zich in haar rolstoel wil bewegen, moet alle kracht uit haar armen komen.”

Mont Ventoux

Marleen waagt zich dan ook al aan tochtjes met haar handbike. Een jaar geleden maakte ze ook een rit met Woman in Action, maar toen we ze omver gereden. Gino: “Ik reed naast haar als begeleider, ik ondersteun dan ook haar handbike. Tot een wagen ons raakte. Die stopte ook even, maar reed dan gewoon verder.”

Karen Desmet, ook lid van Women in Action, had de nummerplaat kunnen memoriseren. “Maar blijkbaar ging het om ene valse of niet meer bestaande nummerplaat”, zegt Karen.

Karen haalde zelf onlangs nog het nieuws met haar eigen ontwikkelde lactose- en glucosevrije energierepen die hun weg al gevonden hadden naar profpeloton. “Die repen zijn ook ter beschikking zijn op de bevoorrading van ons wielerevent”, voegt ze terloops toe.

Daar zet ook Nathalie De Muynck mee haar schouders onder. “We hebben vier afstanden. Een familietocht van 33 kilometer, de sportievere fietsers kunnen kiezen uit 40, 65 en 95 kilometer. Starten en arriveren gebeurt aan Vision21, de aankomst voor de gezinsfietstocht ligt aan het KoersKaffee dat op dat moment ook in een Batjessfeer zal baden. De gezinstocht zet koers richting Hooglede, de cyclotochten gaan richting Nieuwenhove (Waregem) en Gijzelbrechtegem (Anzegem). Inschrijven kan ter plaatse. “Twee weken geleden was Marleen nog mee met ons naar de Mont Ventoux waar we hoogtemeters gingen maken”, zegt Nathalie.

Mee fietsen met de handbike zit er voor Marleen dit keer niet in. “Ik zal aan de inschrijvingen zitten”, weet ze al. Echtgenoot Gino stippelde mee de routes uit. Er wordt gehoopt op 500 deelnemers. “Dat zou heel mooi zijn”, oppert Gino Destoop. “We zien overal dat het aantal inschrijvingen wat teruggevallen is, want er is immers heel veel te doen. Maar met goed weer hopen we toch op een mooie opkomst.”