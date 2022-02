Woesten verliest 33 inwoners, Oostvleteren krijgt er 36 bij

In Vleteren woonden er op 31 december 2021 3.645 mensen, in 2020 waren het er 3.647. “Een status quo dus, voor onze gemeente. Er waren vorig jaar 31 overlijdens. Van een echte oversterfte door corona is geen sprake”, zegt burgemeester Stephan Mourisse (LVP).

Nu wonen er in Vleteren 1.867 mannen (exact hetzelfde als het jaar daarvoor), en 1.776 vrouwen, samen dus 3.643 inwoners (en twee mensen in het wachtregister). In Oostvleteren zijn dat er 1.232 (plus 36), in Woesten 1.268 (min 33) en in Westvleteren 1.143 (min 5).

Geen adopties

Er waren 27 geboorten: 6 in Oostvleteren, 9 in Westvleteren en 12 in Woesten. Er waren 31 overlijdens: 9 in Oostvleteren, 9 in Westvleteren en 13 in Woesten.

Elf koppels trouwden er vorig jaar. Er waren zes erkenningen voor geboorte, en opvallend: er werden vorig jaar geen kinderen geadopteerd in Vleteren. 180 nieuwe mensen kwamen zich vestigen in Vleteren, terwijl er zes meer vertrokken. Er waren 55 plaatselijke mutaties, mensen die dus verhuisden binnen de eigen gemeente. Er wonen nu 92 niet-Belgen (EU en niet-EU), van wie 53 mannen en 39 vrouwen. Een opmerkelijke stijging.

In januari 2021 stonden 1.643 woningen in Vleteren: 561 in Oostvleteren, 480 in Westvleteren en 602 in Woesten. De oppervlakte (3.814 hectare of 38,14 km²) is verdeeld als volgt: Oostvleteren 1.409 hectare, Westvleteren 1.778 en Woesten 627. In de kleinste deelgemeente staat dus het grootste aantal woningen, in de grootste deelgemeente de kleinste aantal.

Verkaveling

“Wat ons in al die cijfers bijzonder is opgevallen, is het feit dat Oostvleteren serieus gestegen is en Woesten met min of meer hetzelfde aantal gedaald – Westvleteren bleef ongeveer gelijk”, aldus burgemeester Mourisse.

“Een echte verklaring hebben we er niet voor. Het kan te maken hebben met de uitbreiding van de verkaveling in Oostvleteren, iets wat Woesten niet heeft. Hiermee zou dan nog eens zijn bewezen dat een kleine gemeente ook de mogelijkheden moet hebben om uit te breiden, om te zorgen dat haar bevolking niet daalt, met rechtstreekse gevolgen voor alle accommodatie: scholen, middenstand, sportclubs, verenigingen.” (AHP)