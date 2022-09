Woensdagkunstenaars stellen tentoon in Poperings woonzorgcentrum Emmaüs

In het kader van een cultureel project werd in woonzorgcentrum Emmaüs in september 2021 gestart met de ‘Woensdagkunstenaars’: een groep bewoners die wekelijks op woensdag samenkomen in een creatief atelier. De enige voorwaarde om deel te nemen is graag creatief bezig zijn.

“Dagbesteding draagt bij tot de kwaliteit van leven, als die aansluit op iemands leefwereld. Uitdagen om nieuwe vaardigheden of interesses te verkennen, draagt daar toe bij. Het cultureel project in wzc Emmaüs waar ze met kunst aan de slag gaan, is nog een andere insteek. Hier gaat het om een waaier aan expressies en impressies door kunstvormen als schilderen, beeldhouwen, … Bij kunstbeleving gaat het om ‘in het moment zijn’, om wat mensen voelen en verbeelden, zonder dat ze daarvoor actief hun geheugen moeten aanspreken”, zegt ergotherapeute en dementie-experte Kathleen Vandenbroucke.

Supporters aan de zijlijn

“We werken rond verschillende thema’s, waar we gedurende enkele weken mee aan de slag gaan. We maken gebruik van verschillende technieken. Zowel tekenen, schilderen, werken met stof en wol als boetseren komen aan bod. Als aanzet tonen we telkens werk van bestaande kunstenaars. Op die manier inspireren we de bewoners om op hun eigen specifieke manier de opdracht te interpreteren en uit te voeren. Onze rol als begeleider beperkt zich tot het ondersteunen van het creatief proces. Wij zijn supporters aan de zijlijn”, aldus Inge Pouseele.

“Elke week komen we tot verrassende resultaten die iets vertellen over de persoon in kwestie: de ene werkt erg minutieus waarbij elk detail moet kloppen, een ander leeft zich vooral uit in boetseren. Een enkeling legt zijn eigenheid in het werk door vooral aanwijzingen te geven aan de begeleider tot het resultaat strookt met het idee van de bewoner. Ook dat is een vorm van creatie”, vertelt Inge nog.

Sommige Woensdagkunstenaars zijn bewoners met dementie. De kunstwerken staan tijdens de tentoonstelling verspreid in wzc Emmaüs. De tentoonstelling loopt nog tot vrijdag 16 september, telkens van 14 tot 18 uur. De toegang is gratis. Iedereen is welkom.