WK voetbal in zomerbar El Parador

Ook in de zomerbar El Parador kan je de Rode Duivels aanmoedigen tijdens het komende WK. Alle matchen van de Rode Duivels worden er getoond.

“We plaatsten een grote tent met voldoende verwarming zodat de supporters zeker warm genoeg hebben. In de tent gaan we een groot scherm zetten en er zal voor de ambiance ook een dj aanwezig zijn”, vertelt Nicolas Heytens van El Parador by Shamrock.

De inkom is gratis en drank en eten zijn verkrijgbaar aan democratische prijzen. Een groot uur voor de match zal de zomerbar al open zijn. “De halve finale en finale gaan we ook nog tonen, ook als de Rode Duivels eruit liggen. Maar hopelijk blijven ze er natuurlijk in”, besluit Nicolas.

De Rode Duivels spelen woensdag 23 november om 20 uur tegen Canada, zondag 27 november om 14 uur tegen Marokko en donderdag 1 december om 16 uur tegen Kroatië. (LVC)

Meer info op de Facebookpagina van El Parador by Shamrock.