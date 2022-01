WK-gekte slaat toe in Lichtervelde: bakker eert veldrijder met ‘Joran-taartjes’

Go go go Joran. Dat is de niet mis te verstane boodschap op de bijzondere taartjes de je sinds zaterdagochtend in de toonbank van bakkerij Vandemoortele in Lichtervelde vindt. Bakker Kurt spreekt zo zijn steun uit voor Joran Wyseure, die zaterdagavond deelneemt aan het WK veldrijden in de VS.

Dit weekend vindt in het Amerikaanse Fayetteville het WK veldrijden plaats. De kans bestaat dat we zondag voor het eerst in de geschiedenis een West-Vlaamse wereldkampioen bij de profs krijgen, maar ook bij de beloften zijn de West-Vlamingen niet kansloos.

Eén van de favorieten – vergeet even Thibau Nys – is Joran Wyseure uit Lichtervelde. Hij werd eerder dit jaar derde op het Belgisch kampioenschap bij de beloften en zelfs tweede in een wedstrijd bij de profs in Gullegem. Enkel wereldtopper Tom Pidcock bleef hem toen voor. Straf.

Belgische vlaggen

De kans op een Lichterveldse regenboogtrui zorgt voor een bescheiden vorm van WK-gekte in Lichtervelde. Eerder deze week riepen enkele inwoners al op om zaterdag Belgische vlaggen uit te hangen als steun aan Joran.

Bakker Kurt Vandemoortele deed er nog een schepje bovenop: hij pakt zaterdag uit met heuse Joran-taartjes. “Ik maakte al taartjes toen Joran deelnam aan het BK, dus ik kan niet achterblijven nu hij het WK rijdt. Hij is onze Lichterveldse trots en verdient het om in de kijker te staan”, aldus bakker Kurt Vandemoortele.

Joran Wyseure (links) werd in Gullegem tweede na Tom Pidcock en voor Quinten Hermans. Straf! © BELGA

De Joran-taartjes zijn gemaakt van biscuit met ananas en vers fruit, afgewerkt met een foto van Joran Wyseure en de niet mis te verstane boodschap ‘Go go go Joran’. “Die taartjes zullen wel vlot de deur uitgaan”, weet bakker Kurt. “In het verleden was dat altijd al zo met mijn speciale gebakjes, zoals voor de Rode Duivels of de verkiezingen. Al weet je natuurlijk nooit zeker hoe de klant zal reageren. Maar ik heb er tenminste mijn plezier aan beleefd. Het is leuk om eens iets anders te maken dan het normale assortiment. En het brengt sfeer in je toonbank.”

Niet vallen

Tot slot: gelooft Kurt dat Joran zaterdagavond de regenboog kan veroveren? “Als hij niet valt: ja. Ik hoop alleszins van wel, al is er wel serieuze concurrentie. Maar we moeten blijven supporteren.”

De concurrentie is inderdaad niet min, met onder meer de Nederlander Pim Ronhaar en Jorans landgenoten Thibau Nys en Emiel Verstrynge. De wedstrijd begint om 20 uur Belgische tijd en is te bekijken op één of via sporza.