WK-dorpen op komst in Hoppestad: “Deze keer wordt het een indoor belevenis”

De WK-wedstrijden van de Rode Duivels kan je op verschillende plaatsen in de Westhoek volgen. In Poperinge is er momenteel sprake van twee WK-dorpen. Michaël Inion van Sound & Light Projects en Steven Meulenaere van Goeste hebben plannen voor een WK-dorp op de Vroonhofsite. Ook café In de Ster in Sint-Jan-ter-Biezen zet in op de WK-beleving.

“Na het uitstellen in 2020 en de verplichte kleinschalige editie ‘Clarebout EK-dorp’ van 2021 langs de Casselstraat hadden we gehoopt nog eens te kunnen knallen. Dan bedoel ik knallen met een full house van 2.000 mensen tijdens elke match, zoals in 2018 toen we op een groene zone van 5.000m² langs het Rekhof zaten”, zegt Steven Meulenaere van Goeste ijs- en eethuis. Samen met Michaël Inion van Sound & Light Project zal hij opnieuw een WK-dorp uit de grond stampen.

Vroonhofsite

“Deze keer gaan we uitzonderlijk voor een indoor belevenis, omdat het WK voetbal deze keer in november en december gespeeld wordt. Dit brengt met zich mee dat we maximum de helft van dat aantal kunnen verwelkomen. Ons plan is uiteraard om er zoals gewoonlijk veel activiteit aan te koppelen. We worden creatief nog eens uitgedaagd, dus de plannen zijn nog niet definitief. Het programma wordt momenteel nog afgewerkt. Onder voorbehoud wordt de zaal en omgeving van de Vroonhofsite op de Grote Markt in Poperinge onze uitvalsbasis.”

Kruis alvast het weekend van 18 november aan in je agenda, want dan opent het WK-dorp. Biertappers, bands en dj’s zijn welkom. “Wie zich geroepen voelt, mag ons zeker contacteren via wkdorppops@gmail.com of de Facebookpagina ‘Clarebout WK-dorp 2022 indoor’. Een principe overeenkomst met hoofdsponsor Clarebout Potatoes hebben we al, dus dat is een leuke duw in de rug. Wij kijken er in elk geval naar uit, maar het publiek mag misschien nog wat warmer gemaakt worden voor dit WK. Het leeft nog niet echt bij de mensen. Tot in november!”

Tent

Zaakvoerders Lieven Meulenaere en Kathy Pareyn van café In de Ster in Sint-Jan-ter-Biezen zijn van plan om weer in te zetten op de WK-beleving. “Meerdere schermen komen er zeker in het café. Er komt misschien ook een tent die we buiten zouden plaatsen. Goedkoop is het natuurlijk niet en deze keer moet het ook verwarmd worden. We bekijken onze opties, maar WK kijken zal zeker kunnen bij ons”, zegt Lieven Meulenaere.