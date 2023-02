Witte Paard heeft met Corner House achtste hotel beet: “Mooie aanvulling op het bestaande aanbod”

Sinds ondernemer Marc Coucke aandeelhouder werd van Het Witte Paard zat de groep niet stil. Met de overname van het Corner House staat de teller nu al op acht hotels in de badstad. “Van het jonge koppel tot de wat oudere badgast; voor elke doelgroep hebben we nu wel een hotel in Blankenberge.”

Via zijn investeringsmaatschappij Alychlo NV nam Coucke in 2021 een participatie van 49 procent in WP Hotels & Events, de entertainmentgroep achter Het Witte Paard. Het imperium van de legendarische revuetempel breidde intussen verder uit met twee nieuwe hotels en nu komt daar dus ook nog het Corner House bij, een hotel met 31 kamers aan het Casinoplein.

“Het Corner House is een mooi, hedendaags driesterrenhotel op een echte triple A-locatie. Je hebt vanop de Zeedijk maar de trap te nemen en je botst er zo op. Een heel centrale ligging dus en, ook niet onbelangrijk, net als al onze andere hotels ligt ook het Corner House hotel op wandelafstand van Het Witte Paard. Dat is vooral handig wanneer er met personeel moet geschoven worden”, zegt Frédéric Loots, directeur WP Hotels.

De groep telt daarmee nu maar liefst 290 kamers in de badstad. De overname van het Corner House zorgt voor een verdere verruiming van de doelgroep. “Het is een mooie aanvulling op het reeds bestaande aanbod van Het Witte Paard”, zegt Loots.

Vier shows

“Van het jonge koppel tot de wat oudere badgast; voor elke doelgroep hebben we nu wel een hotel in Blankenberge.” De overname past tot slot ook in de filosofie van Het Witte Paard om de revuetempel nog meer te laten leven. “Daar willen we van twee naar vier shows gaan en het hele jaar door openblijven. Dan willen gasten er ook blijven slapen”, klinkt het. Het Corner House hotel werd overgenomen van Nancy Van Hee, die het 36 jaar uitbaatte.