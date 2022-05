Witte mars voor Tessa en Lizzie die omkwamen in woningbrand

Iets meer dan 100 mensen namen zondagnamiddag deel aan de witte mars, die werd georganiseerd om Tessa en Lizzie te herdenken. Beide meisjes, van 10 en 12 jaar oud, kwamen op 2 april om het leven in een woningbrand. De mars was een initiatief van de gemeentelijke basisschool, waar beide kinderen les volgden.

De feiten baanden zich ondertussen een weg naar het collectieve geheugen van de gemeente. De brand, die ontstond op de bovenverdieping van het ouderlijke huis, had geen genade voor Tessa en Lizzie. Terwijl hun ouders met de moed der wanhoop de meisjes probeerden te redden, moesten zowel zij als de toegesnelde hulpverleners machteloos toekijken hoe de vlammen alles op hun pad verslonden.

Ook in de gemeentelijke basisschool, waar Tessa en Lizzie les volgden, kwam het nieuws van hun overlijden erg hard aan. Quentin Bouttique, studiemeester bij de scholengroep, hielp mee met de organisatie van de witte mars. “Al erg snel kwam er vanuit de school de vraag om iets te doen”, klonk het. “Tessa en Lizzie waren 2 erg graag geziene meisjes en het verlies hakte er stevig op in. Een wandeltocht, van in de school tot in hun woonplaats Le Bizet, kon voor de andere leerlingen en onze medewerkers helpen om het geheel een plaats te geven. Wie wilde deelnemen aan de wandeling werd gevraagd een bijdrage van 3 euro te geven al was het uiteindelijk iets waar mensen zelf over mochten beslissen. De opbrengst van de witte mars, ongeacht hoe klein ze ook was, ging rechtstreeks naar de ouders van beide meisjes. Ook zij moeten hun leven opnieuw opbouwen en moeten zich eveneens ontfermen over de broers en zussen die achterbleven.”

Eveneens aanwezig was gemeenteraadslid David Kyriakidis. Als inwoner van Le Bizet voelde hij mee het leed dat de dramatische gebeurtenissen met zich meebrachten. “Je kan je onmogelijk gaan voorstellen dat dit je overkomt. Kinderen zijn onze toekomst, ons grootste goed en op die manier uit het leven worden gerukt? Gruwelijk, onwezenlijk, niet te begrijpen. Als gemeente moesten we iets doen maar niets kan deze twee kinderen terug brengen. Onze steun aan de witte mars was dan ook iets waar niemand over twijfelde.”