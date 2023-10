Witte geknoopte lakens als verzet tegen armoede in Lo-Reninge

Een opvallend beeld dinsdag aan het administratief centrum van de stad Lo-Reninge op de Markt in Lo. Uit de ramen hangen namelijk witte lakens met een knoop. “Die hangen er naar aanleiding van de Werelddag van het Verzet tegen Armoede”, laat het stadsbestuur weten.

De Werelddag van het Verzet tegen Armoede vindt elk jaar plaats op 17 oktober. Het is een dag die in het teken staat van solidariteit met mensen in armoede. Armoede blijft een prangend probleem in onze samenleving, vaak dicht bij ons, maar daarom niet altijd zichtbaar. Ongeveer 740.000 personen in Vlaanderen leven in armoede of hebben te maken met sociale uitsluiting.

Symbolisch gebaar

Symbolisch worden die dag op verschillende plaatsen witte lakens met een knoop uit de ramen gehangen, zo ook aan het administratief centrum van de stad Lo-Reninge. Geknoopte witte lakens staan voor de boodschap ‘ontsnappen uit armoede is een zaak van iedereen’. Het raam verwijst naar het ‘ontsnappen’, de knoop naar ‘samen de strijd aanbinden tegen armoede’. Ook Lo-Reninge bindt dus de strijd aan tegen armoede.